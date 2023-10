Togliete immediatamente ‘sti obbrobri neri, deturpano l’Auditorium

Togliete immediatamente – Preg.mo Direttore, ho assistito ieri all’auditorium Sant’Angelo, all’esibizione del coro degli Alpini e del Coro di Bastia. Con grande stupore ho constatato l’istallazione (spero temporanea e di pronta rimozione) di orrende quinte nere che compromettono l’equilibrio stilistico e architettonico del luogo che è stato recuperato e riconsegnato alla fruibilità della città, in seguito ad un progetto architettonico approfondito, condiviso anche con la Soprintendenza alle Belle Arti.

Mi pare che quando la sala fu inaugurata venne spiegato che anche il rivestimento delle pareti fu studiato dal punto di vista tecnico per garantire, oltre che un aspetto gradevole e appropriato per il luogo, un adeguata rispondenza dal punto di vista acustico e che tutto l’ambiente fu recuperato in modo da preservarne l’autenticità del luogo storico.ù

La domanda che pongo è semplice: A cosa servono e soprattutto chi ha autorizzato l’istallazione di quei lugubri tendaggi che contrastano in maniera indegna con l’ambiente circostante? Si può modificare l’interno di un luogo come quello senza un adeguato progetto condiviso con la Soprintendenza? A cosa sono serviti gli studi dei progettisti che si sono impegnati a suo tempo per dare il giusto equilibrio ai materiali, ai colori e agli spazi disponibili, se poi basta l’iniziativa di qualcuno per stravolgere tutto?