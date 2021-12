Violento incidente sulla 75 Centrale Umbra, residente Bastia vivo per miracolo

Ricoverato per due giorni al pronto soccorso ospedale a Perugia. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi a un trentenne residente a Bastia Umbra. L’uomo, a causa di un incidente, si è ritrovato in un letto d’ospedale. I fatti sono accaduti sulla 75 Centrale Umbra, all’altezza di Umbria Fiere a Bastia Umbra, in direzione Perugia, due notti fa intorno alle ore 23. Il ferito, alla guida di un furgone, si stava recando a Ponte San Giovanni, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, è stato tamponato violentemente da un’auto, una Seat bianca, che sopraggiungeva da dietro.

di Marcello Migliosi e Morena Zingales

Il botto è stato talmente violento tanto da essere scaraventato più avanti. Il mezzo ha finito la sua corsa trecento metri più avanti per poi ribaltarsi su un fianco. Il conducente del furgone è uscito autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi, ma è stato ugualmente preso in cura dai sanitari del 118, arrivati sul posto. Era cosciente, ma i medici hanno ritenuto opportuno portarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a ritirare su il furgone ribaltato, letteralmente distrutto. Illeso il conducente della Seat bianca, anch’essa distrutta davanti, in seguito al tamponamento.