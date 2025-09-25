Pontevecchio-Bastia anticipata per il Palio di San Michele

La sfida si giocherà sabato alle ore 15:45

La gara di Eccellenza Umbra tra Pontevecchio e Bastia, valida per la quarta giornata di campionato, è stata anticipata a sabato 27 settembre con fischio d’inizio alle ore 15:45. L’incontro, inizialmente previsto per domenica 28, si disputerà allo stadio comunale degli Ornari di Ponte San Giovanni.

La decisione è stata presa per consentire alla tifoseria e ai cittadini di Bastia Umbra di partecipare senza sovrapposizioni temporali ai preparativi del Palio de San Michele, evento centrale della vita cittadina che proprio domenica entrerà nella fase più sentita con la tradizionale “Lizza”. L’anticipo rappresenta quindi un punto di incontro tra esigenze sportive e tradizioni popolari, con il Bastia calcio che ha formalmente richiesto la modifica del calendario alla federazione.

La direzione dell’incontro è stata affidata a Gian Lorenzo Uccelli della sezione AIA di Perugia, mentre ad assisterlo saranno i guardalinee Arban Krriku e Alessio Bacci, entrambi della sezione AIA di Foligno.

Dal punto di vista tecnico, la partita si annuncia equilibrata. Dopo tre giornate, le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica: il Bastia con 4 punti e la Pontevecchio con 3. Un margine minimo che lascia presagire una sfida combattuta e potenzialmente decisiva per delineare i primi equilibri del torneo.

Il Bastia, guidato da un avvio di stagione alterno, cercherà di consolidare la propria posizione sfruttando la spinta del pubblico, che nonostante la concomitanza con il Palio non farà mancare il sostegno. La Pontevecchio, dal canto suo, punta a sfruttare il fattore campo per ribaltare la graduatoria e superare i biancorossi.

Ulteriore motivo di interesse sarà il ritorno in campo, da avversario, di Filippo Rosignoli, ex capitano del Bastia oggi in forza alla formazione rossoverde. La sua presenza aggiunge un elemento emotivo e simbolico alla gara, vista la lunga militanza del giocatore nelle fila bastiole.

Il Palio de San Michele, che scandisce ogni anno la vita culturale e sociale di Bastia Umbra, ha dunque inciso anche sul calendario sportivo. L’anticipo della partita rappresenta un compromesso utile a garantire la massima partecipazione della comunità sia sul piano calcistico sia su quello tradizionale.

Il fischio d’inizio alle 15:45 di sabato permetterà alle due squadre di contendersi tre punti preziosi in un momento cruciale della stagione. Con la classifica ancora corta e gli equilibri tutti da definire, Pontevecchio e Bastia si preparano a una sfida che promette intensità e attenzione ai dettagli.