Chiara Appendino in Tour in Umbria per Sostenere il Centrosinistra e le Politiche M5S

Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle e ex sindaca di Torino, si appresta a un tour in Umbria per offrire sostegno ai candidati sindaci del centrosinistra. Durante le sue visite, Appendino metterà in luce le politiche europee del M5S, con particolare attenzione a tematiche come l’economia circolare, la rigenerazione urbana e l’uso della tecnologia per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il tour inizierà mercoledì 8 maggio, quando Appendino farà tappa a San Gemini, Marsciano, Bastia Umbra e Foligno. A San Gemini, alle 15:30, si terrà un punto stampa presso il comitato elettorale di via Roma 63, seguito da un incontro pubblico con la partecipazione di Giuseppe Bracco, candidato sindaco del progetto “Unità e Responsabilità per San Gemini”. L’iniziativa vedrà la collaborazione delle forze politiche e civiche locali.

Proseguendo la giornata, alle 17:00, Appendino si sposterà a Marsciano per un dialogo con i cittadini nei Giardini Orosei. Qui interverrà anche Michele Moretti, candidato sindaco della lista “Progressisti per Marsciano”.

Successivamente, alle 19:00, è in programma un aperitivo a km 0 a Bastia Umbra, presso il comitato elettorale in via dell’Isola Romana 8. L’evento “Degusta Bastia” vedrà la partecipazione di Erigo Pecci, candidato sindaco supportato da una coalizione civico-progressista, e sarà un’occasione per discutere temi come la transizione ecologica ed energetica e la mobilità sostenibile.

La giornata si concluderà a Foligno, dove alle 21:00 al Teatro San Carlo nella sala Battenti, si terrà il confronto pubblico “Foligno libera e vivibile”. Questo evento vedrà la partecipazione di Mauro Masciotti, ex direttore della Caritas di Foligno e candidato sindaco, rappresentante del campo progressista.

Il viaggio di Appendino si concluderà giovedì 9 maggio a Perugia, dove alle 9:00 parteciperà a un incontro presso la sede del comitato per Vittoria Ferdinandi sindaca, situata in via Cortonese 6. La stampa è invitata a coprire l’evento, che promette di essere un’importante occasione di dialogo e confronto sui futuri sviluppi politici e sociali in Umbria.