Evitare assembramenti a Bastia, sindaco, sarò costretta a chiudere tutto

dal Sindaco Paola Lungarotti

MESSAGGIO URGENTE E IMPORTANTE: LA POLIZIA LOCALE CI STA SEGNALANDO UNA GRAVE SITUAZIONE RIGUARDANTE GLI ASSEMBRAMENTI, TRA LE SEGNALAZIONI TELEFONICHE DEI CITTADINI E I CONTROLLI SUL POSTO, NON SI RIESCE A FAR FRONTE AL PROBLEMA, IN PARTICOLARE NELLA ZONA DEL PERCORSO VERDE.

Abbiamo chiesto anche l’aiuto della Protezione Civile per ricordare le norme di comportamento da tenersi nelle aree verdi volte ad impedire la diffusione del COVID19 ma invece si sta giocando a pallone, si sta all’aria aperta in gruppi senza distanziamento sociale e senza dispositivi di sicurezza.

INVITO TUTTI A RIFLETTERE, NON SIAMO FUORI DAL PROBLEMA: AVVISO LA POPOLAZIONE CHE SE NELLE PROSSIME ORE SI CONTINUERA’ COSI, MI TROVERO’ COSTRETTA A FIRMARE ORDINANZA DI CHIUSURA DI TUTTE LE AREE VERDI SUL TERRITORIO, SENZA “SE” E SENZA “MA”.

Un vero peccato che anche chi adotta un comportamento corretto, così come quelle categorie di persone che più degli altri sentono la necessità di stare all’aria aperta (penso alla prima infanzia, alle donne in attesa, agli anziani), si ritrovino nella stessa condizione di coloro che non hanno rispetto di nessuno. Certo, dover confidare sul maltempo significa che siamo davvero messi male… RIFLETTIAMO, Grazie per l’attenzione che vorrete dare, per la nostra Bastia.