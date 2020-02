Il Bastia calcio strappa un pari in casa del Foligno, zero a zero

di Lorenzo Capezzali

FOLIGNO: Il Bastia strappa un pari in casa del Foligno muovendo la sua classifica e lasciando in piedi speranze per i play out. Una gara di campanile che non ha lasciato segni di particolare attrazione e soprattutto nel Foligno che naviga in altri posti della classifica e quindi diversamente conferme sul piano tecnico e tattico. Poco di poco in zona d’attacco e con gioco imperniato a centrocampo. Il Bastia confeziona un pari e patta che sicuramente non è male trovandosi davanti il quotato Foligno. Alcune azioni d’attacco non sono servite a sovvertire l’ordine delle cose della partita. Tutto rimandato alle prossime partite!

FOLIGNO (4-3-1-2): Roani; Colarieti (22’ st Pinsaglia), Schiaroli, Bagatini Marotti, Giannò; Settimi (35’ st Kuqi), Gorini, Fondi (35’ st Petterini); Peluso; Arras (1’ st Giabbecucci), Negro. A disp.: Miccio, Materazzi, Fiki, Battistelli, Piancatelli. All.: Armillei. BASTIA (3-4-1-2): Meniconi; Briganti, Boninsegni, Marconi; Rosignoli, Menchinella, Conti (32’ st Belloni), Bolletta; Ventanni (36’ st Rondoni), Felici (24’ st Del Sante), Sylla (41’ st Ardone). A disp.: Rinaldi, Skenderi, Buonpasqua, Corriale. All.: Ortolani. ARBITRO: Marangone di Udine; assistenti: Chiavaroli di Pescara, Bosco di Lanciano. NOTE: al 35’ pt Roani (F) para un rigore a Felici (B). spettatori 500 circa. Ammoniti: Fondi (F), Felici, Rosignoli (B). Angoli: 4-5. Recupero: 0’ pt e 4’ st.

Aglianese – Cannara0 – 0

A.Montevarchi– Sangiovannese1 – 1

Flaminia – Gavorrano1 – 1

Grassina – Scandicci1 – 0

Grosseto –Albalonga2 – 3

Pomezia – Monterosi0 – 1

Donato Tav. – Ponsacco3 – 1

Trestina –Tuttocuoio3 – 1

classifica

Monterosi46

Grosseto42

Albalonga41

Grassina41

Scandicci35

A.Montevarchi32

Flaminia32

Gavorrano30

Foligno29

Trestina29

Aglianese28

Cannara25

Donato Tav.25

Sangiovannese25

Pomezia22

Bastia22

Ponsacco15

Tuttocuoio 11