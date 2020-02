Ragazzini arrampicati sul tetto del PalaGiontella di Bastia

Un gruppo di ragazzini si sono arrampicati sul tetto del palazzetto dello sport a Bastia Umbra. E’ successo nel pomeriggio di oggi. A darne notizia è un cittadino che li ha visti in alto sul tetto della struttura che si trova in viale Giontella. Sono state allertate le forze dell’ordine, ma non è la prima volta che accade una cosa del genere

Due anni fa 5 ragazzi erano stati avvistati sul PalaGiontella da un passante, ma all’epoca nessun provvedimento fu preso. Il tetto del Palagiontella viene spesso usato per fare parkour. Ma la storia si ripete sempre e questi ragazzini, alcuni dicono maleducati, non si rendono conto dei rischi che corrono, dimenticando quello che accedde diversi anni fa: sempre per giorni estremi, morì un giovane che si arrampicò sul palo di una rete da calcetto.

Erano tempi in cui adolescenti o poco bevevano birra e vino, le bottiglie e i contenitori si ritrovarono nel giardino di un condominio poco distante.

«Usate il telefono per avvisare subito le forze dell’ordine quando li vedete. 113 o 112. Solo dopo fate le foto». Lo dichiara il vicesindaco Francesco Fratellini.