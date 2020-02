Auto sbanda di notte a Bastia e centra un palo della luce, danni in via del Mec

Un veicolo questa notte ha sbandato in via del Mec, zona Santa Lucia, nei pressi del quartiere XXV Aprile, ed ha colpito il palo della luce, il box Enel ed il contatore di un privato cittadino. Al momento non si conosce l’autore, ma la Polizia Locale sta facendo delle verifiche sui detriti rimasti sul posto e sulle telecamere. «È stato avvisato il servizio di assistenza della pubblica illuminazione – comunica l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Santoni -, ma è festa e non si può fare nulla e la via del Mec, almeno per oggi, non avrà illuminazione. Occorre che prima Enel ripristini la fornitura e poi si potrà ripristinare quella pubblica».