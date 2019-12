Natale a Bastia, tutti in Piazza per il Choco Tazza

Sabato 21 dicembre dalle 15.30 nella casetta delle Eco Idee di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo, in Piazza Mazzini un pomeriggio allegro, caldo e goloso con la Choco Tazza piena di golosissima cioccolata calda.

Grazie al Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Bastia1, nell’ambito della manifestazione Il Natale splende a Bastia,TUTTI IN PIAZZA PER IL CHOCO TAZZA, “un evento per grandi e piccini per raccogliere fondi per la nostra scuola in un modo un po’ diverso dal solito”. Per gli adulti che vogliono qualcosa di più forte, ci sarà la possibilità di degustare un ottimo vin brulè nell’altro stand in Via Garibaldi.