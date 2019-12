Presepe vivente nel borgo antico di Bastia Umbra

Mentre i vicoli del centro storico tornano in quella Luce che ha cambiato il mondo, si animano di solidarieta, pace, inclusività e amicizia. Tra le botteghe dei mestieri si cammina nella storia. E’ sempre la luce che guida il cuore.

Da Piazza Mazzini in Via Garibaldi fino alla piazzetta delle monache benedettine dove proprio all’ingresso della Chiesa sarà organizzato un piccolo concerto di Natale a cura di cori e zampogne. Le botteghe artigiane segneranno il percorso con i loro prodotti, da Via Colomba Antonietti fino a Piazza Matteotti, per poi ripartire e articolarsi in Via del Teatro e in Piazzetta Luigi Masi con tanti animaletti da cortile, fino a Piazza Umberto I, fino alla Natività del Cristo nei pressi dell’Auditorium Sant’Angelo con la musica dell’Associazione Corale Città di Bastia – Coro Aurora. Tutta la città, le scuole, le associazioni, i cittadini, i residenti, i commercianti hanno contribuito a sostenere il progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Assessorato alla Cultura. Un ringraziamento particolare agli sponsor per la sensibilità dimostrata.

Calendario della manifestazione: 21 dicembre 2019 dalle 17.00 fino alle 21.00, 5 gennaio 2020 dalle 17.00 fino alle 20.00 in Piazza Umberto I per l’arrivo dei Re Magi a cavallo.