Teatro e solidarietà: successo per “Una casa di pazzi”

Nasce l’Health Journalism Forum, nel 2026 il debutto in Italia ROMA (ITALPRESS) – Non basta più comunicare: occorre comprendere, connettere e restituire fiducia. E’ questa la premessa da cui riparte il Brand Journalism Festival 2025, in programma l’11 novembre al Talent Garden di Roma, presentato alla Camera dei Deputati nel corso di un incontro che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e […]

Vance “Se Hamas non si disarma, sarà annientato” TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Come ha detto Trump, se Hamas non collabora, verrà annientato”. Lo ha detto ai giornalisti il vicepresidente statunitense, J.D. Vance, durante la visita al centro di comando statunitense che supervisiona l’accordo di Gaza allestito a Kyriat Gat, nel sud di Israele, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche […]

Cina, cresce rete per protezione intellettuale, nuovo centro in Greater Bay Area PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina è pronta ad ampliare la propria rete di centri per la protezione della proprietà intellettuale (PI) con l’approvazione di un nuovo centro a livello nazionale a Dongguan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha dichiarato martedì la massima autorità nazionale per la regolamentazione della PI.Il nuovo centro agevolerà un […]

Beccari “Per San Marino fondamentale sinergia con l’economia italiana” ROMA (ITALPRESS) – “La qualità delle relazioni fra San Marino e Italia è più che buona, non è solo un rapporto di buon vicinato, ma è anche di collaborazione. C’è un interscambio economico-sociale altissimo, quella con l’Italia è una relazione per noi importante, imprescindibile, ma anche con un senso di comunanza e di fratellanza. Condividiamo […]

Torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Scuola Attiva” Novita' in arrivo per l'infanzia, particolare attenzione per l'inclusione degli alunni con disabilita'

Tim, progetti nelle scuole e campagna social contro la disinformazione NAPOLI (ITALPRESS) – Il contrasto alle fake news, il controllo e la verifica delle fonti, educazione ai media e con i media nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale. Sono i temi che sono stati affrontati nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli in occasione del dibattito dal titolo “Get Real: Uniti contro la […]

Fusion AI Labs, a Genova ricerca applicata sull’intelligenza artificiale GENOVA (ITALPRESS) – Genova si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dell’innovazione digitale europea con Fusion AI Labs. Il polo d’eccellenza per l’intelligenza artificiale entro il 2028 accoglierà almeno 130 ricercatori e professionisti.Fusion AI Labs nasce per colmare il divario tra la ricerca accademica e l’applicazione industriale dell’intelligenza artificiale. Promuove una ricerca applicata […]

Lega, Salvini “Consiglio federale tranquillo, nessuna resa dei conti” MILANO (ITALPRESS) – Al consiglio federale della Lega in programma oggi a Milano “mi risulta che Zaia ci sarà. Giorgetti è assente più che giustificato perchè sta seguendo il bilancio, Vannacci è a Strasburgo perchè c’è la sessione plenaria. Sarà un bel consiglio federale dove ci saranno proposte. Ripeto, mi spiace per i giornalisti che […]

Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai” ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perchè il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento. Non potremo mai votare una proposta come questa. E’ una questione fondamentale e di principio”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro […]