Teatro e solidarietà: successo per “Una casa di pazzi”

Raccolta fondi per Bastiola e riflessione sulla salute mentale
Grande affluenza al Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona per la messa in scena della commedia “Una casa di pazzi”, proposta dall’associazione teatrale Le Voci di Dentro. L’evento, oltre a offrire uno spettacolo coinvolgente, ha avuto un obiettivo concreto: sostenere il progetto “Un defibrillatore per Bastiola”, promosso dall’associazione culturale Sé de la Bastiola…sì.
La pièce, articolata in due atti, ha affrontato con tono ironico e profondo il tema della gestione dei disturbi mentali, evidenziando il passaggio dai manicomi alla convivenza domestica. Un ribaltamento che mette in luce il peso emotivo e pratico che grava sulle famiglie, spesso intrappolate tra affetto e responsabilità.
Durante il pomeriggio, il direttivo dell’associazione promotrice ha espresso gratitudine ai cittadini e ai sostenitori che hanno reso possibile l’acquisto e l’installazione del dispositivo salvavita presso il Centro Sociale San Bartolo.
Presenti in sala anche rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bastia Umbra: il sindaco Erigo Pecci, l’assessore alla cultura Paolo Ansideri e la presidente del consiglio comunale Luisa Faticoni, a testimonianza del valore civico dell’iniziativa.
In chiusura, è stato annunciato che i possessori del biglietto della serata del 19 ottobre 2025 potranno accedere gratuitamente alla nuova rappresentazione “Qua nessuno è fisso”, in programma il 10 gennaio 2026 alle ore 17:30, sempre al Teatro Excelsior.
Un appuntamento che rinnova il connubio tra arte e impegno sociale, confermando il teatro come spazio vivo di riflessione e partecipazione.
