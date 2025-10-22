Bastia riscopre l’ambiente con Puliamo il mondo 2025

Sabato 25 ottobre cittadini uniti per la cura del verde

Una mattinata di impegno civico e amore per la città attende Bastia Umbra sabato 25 ottobre, quando tornerà l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna promossa da Legambiente che da oltre trent’anni anima scuole, famiglie e associazioni nella tutela del territorio. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno cittadino, simbolo di partecipazione, ecologia e responsabilità condivisa.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 nell’Area Verde della Passerella di XXV Aprile, punto di partenza del gruppo dei volontari che, armati di guanti e buona volontà, percorreranno la pista ciclopedonale fino a Via Ignazio Silone, proseguendo per la zona del McDonald’s e lungo Via IV Novembre, per poi raggiungere Piazza Mazzini, cuore pulsante della città.

Durante l’iniziativa sarà presente Gesenu con uno stand informativo dedicato alle buone pratiche della raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti. I cittadini potranno ricevere materiali e consigli utili per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della raccolta.

L’organizzazione dell’evento vede la collaborazione del Comitato XXV Aprile, delle associazioni Ri@mbientiamoci, Cipresso 2.0, Pro Loco Bastia Umbra, WWF Umbria e dei Soci Unicoop Etruria – Sezione Francigena, che offriranno una merenda ai partecipanti, rendendo la mattinata non solo utile ma anche conviviale.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, intende stimolare un senso di appartenenza collettiva e di educazione civica, promuovendo comportamenti virtuosi e una consapevolezza ambientale che vada oltre la giornata di pulizia. “Puliamo il Mondo” diventa così occasione per riscoprire il valore dei beni comuni, rinsaldando il legame tra cittadini e territorio.

Il Comune di Bastia Umbra, fonte del comunicato, invita tutta la popolazione – famiglie, studenti, associazioni e singoli cittadini – a partecipare all’iniziativa, sottolineando come la cura dell’ambiente rappresenti una delle sfide più urgenti del presente e del futuro.

L’obiettivo, condiviso con Legambiente, è costruire una Bastia più pulita, sostenibile, accogliente e capace di tramandare alle nuove generazioni l’importanza del rispetto per la natura e per gli spazi che quotidianamente viviamo.