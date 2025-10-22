Bastia riscopre l’ambiente con Puliamo il mondo 2025

22 Ottobre 2025 Sociale, Ultime notizie
Bastia riscopre l’ambiente con Puliamo il mondo 2025

Sabato 25 ottobre cittadini uniti per la cura del verde

Una mattinata di impegno civico e amore per la città attende Bastia Umbra sabato 25 ottobre, quando tornerà l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna promossa da Legambiente che da oltre trent’anni anima scuole, famiglie e associazioni nella tutela del territorio. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno cittadino, simbolo di partecipazione, ecologia e responsabilità condivisa.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 nell’Area Verde della Passerella di XXV Aprile, punto di partenza del gruppo dei volontari che, armati di guanti e buona volontà, percorreranno la pista ciclopedonale fino a Via Ignazio Silone, proseguendo per la zona del McDonald’s e lungo Via IV Novembre, per poi raggiungere Piazza Mazzini, cuore pulsante della città.

Durante l’iniziativa sarà presente Gesenu con uno stand informativo dedicato alle buone pratiche della raccolta differenziata e al corretto smaltimento dei rifiuti. I cittadini potranno ricevere materiali e consigli utili per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della raccolta.

L’organizzazione dell’evento vede la collaborazione del Comitato XXV Aprile, delle associazioni Ri@mbientiamoci, Cipresso 2.0, Pro Loco Bastia Umbra, WWF Umbria e dei Soci Unicoop Etruria – Sezione Francigena, che offriranno una merenda ai partecipanti, rendendo la mattinata non solo utile ma anche conviviale.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, intende stimolare un senso di appartenenza collettiva e di educazione civica, promuovendo comportamenti virtuosi e una consapevolezza ambientale che vada oltre la giornata di pulizia. “Puliamo il Mondo” diventa così occasione per riscoprire il valore dei beni comuni, rinsaldando il legame tra cittadini e territorio.

Il Comune di Bastia Umbra, fonte del comunicato, invita tutta la popolazione – famiglie, studenti, associazioni e singoli cittadini – a partecipare all’iniziativa, sottolineando come la cura dell’ambiente rappresenti una delle sfide più urgenti del presente e del futuro.

L’obiettivo, condiviso con Legambiente, è costruire una Bastia più pulita, sostenibile, accogliente e capace di tramandare alle nuove generazioni l’importanza del rispetto per la natura e per gli spazi che quotidianamente viviamo.

