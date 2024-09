Innamorato pazzo, una serenata per Simona, ieri sera a Bastiola [VIDEO]

Innamorato pazzo, una serenata per Simona, ieri sera a Bastiola

Non era Barnaba, interpretato da Celentano, nel film Innamorato pazzo della Principessa Cristina. Era semplicemente Elia innamorato pazzo della sua regina Simona che ieri sera a Bastiola le ha cantato una serenata sotto casa, prima del fatidico sì.

Elia e Simona vivono insieme da diversi anni e dal loro amore è nata una meravigliosa bambina, la piccola Maddalena. Elia per sorprendere la sua Simona, ignara di tutto, si è recato sotto la casa da poco messa a nuovo e dove vivono, per cantarle e suonarle una serenata. Ovviamente non l’ha fatto da solo, ma in compagnia di una piccola band locale.

All’arrivo lei, incredula, emozionata e con le mani giunte, è uscita fuori in veranda. Lui, insieme alla figlia, le ha portato delle rose in dono baciandola, mentre i musici cantavano la serenata. Poi in fretta in furia si è mischiato nella folla di persone, che nel frattempo era arrivata, ed insieme hanno festeggiato l’imminente matrimonio, con fisarmonica, tamburello e canti.