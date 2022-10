Search for: Search Button

In corso i lavori di installazione colonnine di ricarica elettrica. Dopo aver assegnato il bando a Be-charge si stanno installando le colonnine per la ricarica di auto elettriche. L’amministrazione comunale con questa azione vuole offrire alla cittadinanza un sistema di infrastrutture di ricarica. L’installazione di colonnine elettriche nelle zone più strategiche della città offrirà ai cittadini servizi sempre più puntuali che rispondano alle nuove esigenze di mobilità ecologica, contribuendo in modo determinato a incentivare l’utilizzo delle auto elettriche, nonché alla promozione del risparmio energetico per una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente Le installazioni prevedono 8 colonnine. Una in via Poletti a Ospedalicchio, una nel parcheggio dello Stadio comunale capoluogo, 2 colonnine in Piazza Campo del Mercato, 2 in piazza Giacchetti a Bastiola, 2 in via Martiri delle Foibe a XXV Aprile.