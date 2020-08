Inaugurazione Murales di San Michele a Bastia Umbra

Un momento bello e significativo questa mattina alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti, degli assessori Daniela Brunelli e Stefano Santoni con E- Distribuzione rappresentata dal Dott. Dott Davide Balzini responsabile E Distribuzione zona Umbria e dal dottor Daniele Biscontini capo unità operativa Foligno – Spoleto insieme ai ragazzi che hanno realizzato l’opera, il Coffee, Kyoto, Mr Coma e Tyke.

Un segnale di speranza e di volontà vissuto con semplicità per non creare assembramenti, nel rispetto delle norme anticovid. Il Sindaco ha ringraziato E-Distribuzione per aver concesso la cabina elettrica dove è stato realizzato il murales, per la visione aziendale di trasformare in tele questi spazi, ha ringraziato i ragazzi, la ditta Cozzali che ha fornito i mezzi elevatori necessari per la realizzazione dell’opera. Un simbolo donato alla città di Bastia che ricorda questo periodo difficile che deve essere forza e speranza per il futuro.

“E’ un messaggio che va dritto al cuore ha detto Paola Lungarotti- è un messaggio che consente di riscoprire bellezze nascoste, a volte sconosciute o di crearle. Un vero e proprio bene per la città”. Il Dott. Davide Balzini di E-Distribuzione ha sottolineato che l’azienda intende incentivare questo rapporto con Bastia per il positivo riscontro ottenuto con l’Amministrazione Comunale e gli artisti. Mr Coma a nome di tutti gli street artist ha ringraziato per la presenza, l’interessamento, la partecipazione dell’Amministrazione e dei cittadini.

“Questo è un progetto per valorizzare opere di Street Art con una App che darà loro una connotazione permanente – ha detto Matteo Piselli – Street Art Umbria – un’App che attraverso la geo localizzazione fotografa le opere, i muri dipinti, accompagnando il visitatore davanti all’opera. L’ultima inserita è proprio il murales di San Michele di Bastia Umbra”.