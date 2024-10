Mercoledì 2 ottobre: Puliamo il Mondo – Un’Iniziativa di Pace

Mercoledì 2 ottobre – Il 2 ottobre 2024, si svolgerà a Bastia Umbra l’iniziativa “Puliamo il Mondo – Per un Clima di Pace”, promossa da Legambiente. Questa manifestazione, che rappresenta l’edizione italiana di “Clean Up the World”, coinvolge ogni anno milioni di volontari in oltre 130 paesi, evidenziando l’impegno globale per la tutela ambientale. Quest’anno, l’evento assume un significato speciale, coincidendo con la festa dei nonni, creando un’opportunità per il dialogo intergenerazionale e il coinvolgimento attivo delle comunità.

In particolare, l’evento offrirà l’occasione agli anziani di partecipare a un’importante attività di pulizia in compagnia di bambini della Direzione Didattica Don Bosco. La pulizia si svolgerà lungo un tratto del Percorso Verde, partendo da via del Mec fino al ponte di Bastiola. Questo intervento non solo promuove la salvaguardia dell’ambiente, ma serve anche a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità.

Collaborazioni per l’iniziativa:

Auser : associazione impegnata nel supporto agli anziani.

: associazione impegnata nel supporto agli anziani. Gesenu : società che gestisce la raccolta dei rifiuti.

: società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Biblioteca Comunale : organizzerà una lettura tematica alle 9:30 a cura della volontaria NPL Marida Cesarini .

: organizzerà una lettura tematica alle a cura della volontaria . Assessorati: parteciperanno gli assessorati all’Assetto del Territorio, Ambiente e Sostenibilità e Politiche Sociali.

Le assessore Ramona Furiani ed Elisa Zocchetti hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando che “il messaggio di Legambiente è fondamentale e riguarda ciascuno di noi. I nostri assessorati collaboreranno sempre quando possibile, lavorando sulla sostenibilità ambientale e sulla progettazione sociale degli spazi urbani”.

La giornata promette di essere un’opportunità di condivisione e di svago per tutte le generazioni, dove bambini e anziani possono unirsi per il bene della comunità e del suo patrimonio verde. L’iniziativa non solo permette di contribuire a un ambiente più pulito, ma offre anche momenti di aggregazione e di convivialità, rafforzando i legami sociali.

La pulizia del territorio sarà un’opportunità per educare i partecipanti sulla cura dell’ambiente e sull’importanza di un approccio sostenibile alla vita quotidiana. Attraverso attività pratiche e ludiche, si vuole stimolare una maggiore consapevolezza sull’impatto delle azioni individuali e collettive sull’ecosistema.

Si prevede una mattinata all’insegna della convivialità e del rispetto per l’ambiente, dove ciascun partecipante potrà dare il proprio contributo, divertendosi e socializzando con gli altri. L’evento di mercoledì rappresenta un passo importante verso una comunità più coesa e sensibile alle questioni ambientali.

In conclusione, l’appuntamento di Puliamo il Mondo non è solo un’azione di pulizia, ma un forte messaggio di unità e responsabilità, che invita tutti a riflettere sulle proprie abitudini e sul modo in cui interagiamo con il nostro ambiente. L’invito è aperto a tutti, affinché la giornata possa essere un successo, promuovendo un clima di pace e collaborazione per il futuro di Bastia Umbra e oltre.