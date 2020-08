Piove e la tanto attesa passeggiata in bicicletta è stata annullata

Annullata la Passeggiata in Bicicletta organizzata questa mattina da Velo Club causa maltempo. Lo stand delle Farmacie Comunali sarà comunque presente con professionisti del settore, si sposterà da Piazza Mazzini all’Auditorium Sant’Angelo. La premiazione delle associazioni Agesci gruppo scout Bastia 1, croce bianca sezione di bastia umbra, croce rossa italiana comitato locale di Bastia Umbra, gruppo di protezione civile di Bastia Umbra per l’aiuto straordinario fornito alla popolazione di Bastia Umbra durante la pandemia Covid-19 si svolgerà, come già preannunciato, in Piazza Mazzini.

Nel perdurare del maltempo si effettuerà all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo alle 18.00, al termine della cerimonia religiosa.

Il Concerto delle ore 21.00 – Stella Maris Giovanile Coro AURORA – Ass. Corale Citta’ di Bastia – In memoria del M° Orlando Dipiazza – in programma nel Chiostro del Monastero benedettino S. Anna- V. Garibaldi se le condizioni meteorologiche non lo permetteranno sarà spostato all’interno della Chiesa di Santa Croce, in piazza Mazzini.

Un sentito ringraziamento dal Sindaco Paola Lungarotti e da tutta l’Amministrazione comunale a tutti gli organizzatori, alle Associazioni che con il loro costante impegno hanno reso possibile questa giornata, a Velo Club che ha organizzato la passeggiata in bicicletta che sarà riproposta nel prossimo futuro. Ancora un grazie alle Associazioni di volontariato, per l’indispensabile aiuto ricevuto, grazie a tutti i volontari per quello che fanno per i cittadini, per la nostra città.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme previste per emergenza, con utilizzo obbligatorio dei dispositivi igienico-sanitari, mascherine e distanziamento