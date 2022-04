Rifiuti, sospeso servizio di raccolta per i positivi al Covid

Su nota della Regione Umbria che invitava i gestori a seguire sull’intero territorio regionale le modalità di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti da Covid-19 di cui alle nuove linee guida, dando ampia comunicazione alla popolazione interessata delle modalità operative per la preparazione ed il conferimento di rifiuti domestici, è pervenuta al Comune di Bastia Umbra informazione da Gest srl in cui, considerando la cessazione della fase emergenziale, si comunica che a far data da venerdì 1 aprile è sospeso l’attuale servizio straordinario di raccolta per le utenze positive al COVID-19 che, pertanto dovranno conferire i propri rifiuti in modalità differenziata secondo il calendario e le modalità del servizio ordinario, osservando opportune cautele:

per tutte le frazioni, utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro, della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta;

inserire fazzoletti di carta, rotoli di carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi per test di autodiagnosi Covid e materiali che possono essere stati contaminati in una busta separata, che poi va chiusa e gettata nel contenitore per la raccolta del materiale non riciclabile (indifferenziata o mista);

chiudere bene i sac senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando guanti monouso e smaltire come sempre;

non far accedere gli animali da compagnia nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti per evitare rotture dei sacchetti;

per smaltire oggetti taglienti, a punta o comunque che potrebbero provocare rotture dell’involucro, assicurarsi che ciò non possa accadere avvolgendoli con carta o inserendoli in un contenitore

L’Usl Umbria 1 Distretto sanitario dell’Assisano comunica la variazione di sede del Punto Vaccinale Territoriale del Distretto di Assisi:

le vaccinazioni anticovid-19 saranno spostate a Bastia Umbra, presso il Palazzo della Salute, ingresso n. 4, Piazza del Tabacchificio

Le vaccinazioni anticovid-19 adulti si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Le vaccinazioni anticovid-19 pediatriche si svolgeranno il sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Presso il Palaeventi di Santa Maria degli Angeli, Via A. Fogazzaro, continuerà ad essere presente il Punto Drive Through del Distretto di Assisi: apertura dalle ore 8.00 alle ore 11.00