Solidarietà bastiola [Video]: donazione e alleanza per il sociale

Sede della Bastiola Sì e Il Giunco uniti per l’inclusione

del direttore,

Marcello Migliosi

Il 5 novembre alle ore 21, presso la sede dell’associazione Il Giunco, si è svolto un incontro significativo con il direttivo della Sede della Bastiola Sì, culminato nella consegna di una donazione destinata a sostenere le attività sociali del territorio bastiolo. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione concreta tra due realtà impegnate nel miglioramento della qualità della vita di anziani e giovani con disabilità.

La serata ha preso forma attraverso un intenso scambio di esperienze e progetti. La dottoressa Rosela Aristei, referente del Giunco, ha illustrato le iniziative in corso, evidenziando l’impegno quotidiano per l’inclusione e il supporto alle fragilità. A seguire, Norberto Pizzardi, presidente della Sede della Bastiola Sì, ha presentato le attività svolte dall’associazione, tra cui eventi, escursioni e laboratori pensati per coinvolgere la comunità.

Entrambe le associazioni, scrive Lorena Sepioni in un comunicato del Direttivo, condividono una missione sociale: contrastare l’isolamento degli anziani, valorizzare le loro competenze residue e promuovere il recupero relazionale e funzionale di ragazzi con disabilità. L’incontro si è concluso con una visita agli spazi del Giunco e con la definizione di un obiettivo comune: progettare insieme una nuova attività che rafforzi il legame tra le due realtà.

L’atmosfera è stata permeata da empatia e collaborazione, con la consapevolezza che il lavoro condiviso può generare trasformazioni profonde nel tessuto sociale locale. Il dialogo aperto e la volontà di costruire ponti solidali hanno reso l’incontro un esempio virtuoso di partecipazione civica.