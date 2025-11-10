Bastia Umbra onora i Caduti con cerimonie e memoria viva

Scuole, banda e cittadini uniti nel ricordo della libertà

Bastia Umbra ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di commemorazioni che hanno coinvolto l’intera comunità. Le cerimonie si sono svolte nei luoghi simbolo del territorio: Costano, Ospedalicchio e il capoluogo, con un momento speciale al monumento ai Caduti del cimitero cittadino, accompagnato dal silenzio della tromba.

La partecipazione è stata ampia e sentita: Forze Armate, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, insieme alla Banda Musicale di Costano, hanno scandito i tempi della memoria con l’esecuzione dell’inno nazionale e brani solenni. Ma il cuore della giornata è stato rappresentato dai bambini delle scuole, che con parole semplici e autentiche hanno raccontato il significato profondo del ricordo e della pace.

Insegnanti e famiglie hanno affiancato i più piccoli, rendendo il tributo ai Caduti un momento collettivo, dove il passato si è intrecciato con il presente. Il messaggio è chiaro: la libertà conquistata con il sacrificio non è mai scontata, e va custodita con consapevolezza, soprattutto in un tempo in cui conflitti e tensioni continuano a minacciare la stabilità globale.

La giornata ha offerto un’occasione di riflessione condivisa, dove il senso del dovere e l’amore per la patria sono stati trasmessi con gesti semplici ma potenti. Bastia Umbra ha dimostrato ancora una volta come la memoria possa essere viva, partecipata e generativa, capace di unire generazioni diverse attorno a valori comuni.