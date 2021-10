Fiera di San Michele Arcangelo, e Bastia Umbra è tornata a vivere

plendida giornata a Bastia Umbra in occasione della Fiera di San Michele Arcangelo. Una domenica con una fiera stupenda !!! l’Arte e la Terra ringrazia il sindaco Paola Lungarotti Sindaco , l’Amministrazione Comunale, Croce Rossa, Security e tutti i collaboratori che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento.

di Mauro Muci

Un grazie speciale agli operatori commerciali

Un grazie speciale agli operatori commerciali per la professionalità che confermano in ogni evento. Il comparto ambulante vanta in Umbria eccellenze richieste in tutta Italia. É un piacere vedere i nostri operatori e l’ottima offerta merceologica nelle nostre piazze, in location meravigliose; a lavoro per una domenica spensierata all’insegna dello shopping e del divertimento.

Grazie ai cittadini di Bastia Umbra e ai tanti venuti da fuori per aver scelto di trascorrere ore liete nella Mostra Mercato nel pieno rispetto di tutte le normative.

Grazie a tutti

