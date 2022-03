Gemellaggio, in arrivo a Bastia una delegazione di commercianti di Höchberg

Arriveranno nella tarda giornata del 30 Marzo 2022 dal Comune di Höchberg (Germania) a Bastia Umbra i commercianti che come ogni anno portano alla grande fiera Agriumbria i sapori tipici del loro territorio, molto apprezzati dai visitatori, soprattutto la birra ma anche altre specialità. E’ la prima volta che la delegazione del Comune gemellato può tornare dal marzo 2019 e la macchina del Comitato di Gemellaggio, su coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, si è messa in azione da tempo, coinvolgendo i Centri Sociali, le Associazioni, le famiglie che hanno sempre ospitato e gli amici che nei lunghi anni dalla nascita del patto di gemellaggio (ben 32) hanno creato solidi rapporti che sono riusciti a oltrepassare le barriere linguistiche. Il Sindaco Paola Lungarotti e Monia Minciarelli, Presidente del Comitato e dell’Ass. Bastia Gemellaggi hanno curato tutto il programma dell’accoglienza ottenendo quest’anno un coinvolgimento ancora più forte in quanto la permanenza in città sarà il primo degli appuntamenti del progetto Premio dei Presidenti, di cui Bastia Umbra e Höchberg (Germania) sono risultati vincitori nell’anno 2021 proprio in virtù della loro amicizia di lunga data, e del progetto presentato, che vede il coinvolgimento delle Ass. Angsa – con il Centro Diurno La Semente e Il Giunco – con la casa di accoglienza Casa di Jonathan, strutture che saranno visitate dal gruppo in visita e i cui volontari saranno parte attiva dell’accoglienza. Per informazioni sul gemellaggio, per partecipare agli incontri in programma è possibile aderire contattando il numero tel. 075 8018203 o inviando una mail all’indirizzo staff.sindaco@comune.bastia.pg.it

Nel programma è stato inserita una interessante presentazione, riguardante la Web App “VisitBastiaUmbra , App turistica dedicata alla promozione del territorio. Proprio In occasione di Agriumbria 2022, il Comune di Bastia Umbra beneficerà di un Desk espositivo a fini di divulgare e promuovere il territorio comunale, situato nell’atrio d’ingresso della Fiera, per le giornate del 1 – 2 – 3 aprile 2022. Durante la conferenza sarà illustrato il Progetto “Visitbastiaumbra”, Web App per la valorizzazione, lo sviluppo e la fruizione dell’offerta turistica territoriale del Comune di Bastia Umbra, realizzata dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione e con il contributo della Regione Umbria, Assessorato al Turismo Il Comune gemellato e tutti i rappresentanti di Associazioni, scuole che avranno prenotato potranno partecipare alla conferenza stampa di presentazione che si terrà specificatamente per gli ospiti di Agriumbria, Sabato 2 Aprile alle ore 11.30, presso lo stand del Comune di Bastia Umbra, l’altra grande novità che vedrà il Settore Cultura e i rappresentanti dell’istituzione comunale presenti in fiera per promuovere la nostra città presso i numerosissimi visitatori che affluiscono da tante regioni d’Italia per visitare la grande fiera dell’agricoltura che si svolge nel nostro territorio comunale, presso il Centro Fieristico regionale, da Venerdì 31 Marzo a Domenica 3 Aprile. Per prenotazioni: 075 8018250/243/203/318 mail a staff.sindaco@comune.bastia.pg.it.

Con il Sindaco Paola Lungarotti e la Presidente di Bastia Gemellaggi Monia Minciarelli saranno presenti il Presidente di Umbriafiere, Lazzaro Bogliari e il Presidente dell’Ass. Commercianti Sauro Lupattelli, la Presidente dell’Ass. Il Giunco Rosella Aristei ad accogliere la delegazione tedesca nella prima serata di permanenza a Bastia.

Invitiamo la cittadinanza a visitare lo stand del Comune di Bastia Umbra e del Comune di Höchberg presenti alla fiera Agriumbria per prendere conoscenza dei programmi in preparazione.