L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ad Agriumbria

Sarà inaugurata venerdì prossimo, 1° aprile 2022, la 53ma edizione della Mostra nazionale dell’agricoltura, zootecnia e alimentazione “Agriumbria” che si svolgerà al Centro Fiere di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. La 3 giorni vedrà la partecipazione, lungo i 68mila metri quadrati dell’Expo, di oltre 400 espositori (100 quelli che non potranno intervenire) in rappresentanza di oltre 2.500 marchi. In quella che è la più importante Mostra zootecnica d’Italia e del Centro Italia per quanto riguarda la parte agricola.

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

L’evento vedrà ospite, allo stand n. 40 del Padiglione 7 (nell’area riservata alle Istituzioni quali Regione Umbria e Dipartimento di Agraria dell’Università di Perugia), l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) con un punto informativo per i visitatori, ma anche per le stesse aziende presenti alla Fiera, in cui sarà possibile conoscere e approfondire varie tematiche come le agevolazioni fiscali su prodotti energetici (gasolio agricolo, gpl), il rilascio di autorizzazioni per fruire di rimborsi accisa per la produzione di forza motrice o energia elettrica con gruppi elettrogeni e le semplificazioni degli adempimenti per gli i piccoli impianti e depositi di carburanti a uso privato nonché per gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, le opportunità in tema di export al di fuori dell’Unione Europea, i controlli sulla sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy.

Nello stand sarà presente anche una bacheca in cui saranno esposti alcuni reperti contraffatti sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionari doganali, ma anche una slot machine con relativa apparecchiatura elettronica in grado di accertare le macchine da gioco illegali. Uno spazio sarà dedicato a due esperti del Laboratorio Chimico di Cagliari che illustreranno, anche con l’ausilio di specifiche attrezzature, come si effettua la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche effettuate sul grano ma anche quelle sui distillati e sui carburanti (in special modo gasolio), spesso oggetto di contraffazione.

Saranno proprio i chimici di ADM a incontrare gli studenti della Rete degli Istituti agrari dell’Umbria che hanno annunciato la propria presenza allo stand.

Al taglio del nastro di venerdì 1° aprile sarà presente il Direttore Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara.