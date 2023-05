Concluso Progetto Erasmus+ con il gemellaggio presso la scuola austriaca di Wels

Tre anni di scambi e di crescita con il Progetto Erasmus “European Renaissance” a cui ha partecipato la scuola secondaria di primo grado “Colomba Antonietti” insieme agli studenti e agli insegnanti di Ioannina in Grecia e Wels in Austria. Un progetto comune, una rappresentazione teatrale in ogni paese con tema il Rinascimento.

Era il 2 maggio dell’anno scorso quando andò in scena presso il cinema teatro “Esperia” di Bastia Umbra “L’Umbria si racconta ovvero Storie di Rinascimento” scritto e diretto dall’attore Rodolfo Mantovani. Gli interpreti, i narratori, le danzatrici e i musicisti furono i nostri alunni e gli studenti gemellati di Grecia e Austria che si presentarono al pubblico, alla nostra città, ognuno nella propria lingua, condividendo e vivendo questa esperienza.

Un momento molto sentito perché l’arte unisce oltre ogni forma di linguaggio. Interagire per conoscersi e condividere, per culture sempre più vicine, per la storia che viene raccontata a più voci è stato il tema dell’incontro che seguì presso il Municipio insieme ai nostri ragazzi, agli studenti e agli insegnanti di Ioannina e Wels. Un incontro che ha siglato non solo uno scambio educativo e culturale ma una crescita che solo guardando oltre i propri orizzonti matura in una visione di profondo e altrui rispetto.

Un ringraziamento al corpo docente, agli studenti greci e austriaci, alle nostre insegnanti e agli insegnanti, alla dirigente, Prof.ssa Stefania Finauro, per il lavoro svolto sempre con passione e grande competenza, per aver portato il saluto dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra e aver scambiato il nostro Gagliardetto con quello del Comune di Wels.

Il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Daniela Brunelli