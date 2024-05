Gli Ambulanti di Forte dei Marmi Ritornano in Umbria

Due giornate di shopping di alta qualità a Perugia e Bastia Umbra.

Il rinomato mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, celebre per offrire un’esperienza unica di shopping con prodotti di alta qualità, tornerà in Umbria nel weekend dell’11 e 12 maggio, per il piacere degli appassionati di moda e artigianato locale.

L’evento si terrà in due località: il 11 maggio a Bastia Umbra, precisamente in Piazza del Mercato (ex Piazza P. Togliatti) con ingresso da Via IV Novembre, e il 12 maggio nell’Area Grandi Eventi di Pian di Massiano a Perugia. In entrambe le giornate, il mercato sarà aperto al pubblico dalle 8:00 alle 19:00, garantendo l’accesso continuato anche in caso di maltempo.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, che dal 2002 ha reso itinerante lo spettacolo del mercato, originariamente con sede a Forte dei Marmi. Questo gruppo si è distinto per la sua capacità di offrire prodotti esclusivamente italiani di alta qualità, escludendo rigorosamente imitazioni o prodotti di bassa qualità.

Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire un’ampia varietà di articoli, tra cui abbigliamento di marca, pelletteria artigianale, cashmere di prim’ordine, pellicceria, biancheria per la casa, porcellane e bijoux. Ogni prodotto in vendita rappresenta l’eccellenza dell’artigianato italiano, con un occhio di riguardo per l’estetica e la durabilità.

Andrea Ceccarelli, Presidente del Consorzio, sottolinea l’importanza di riconoscere l’autenticità del loro mercato, che è diventato sinonimo di shopping esclusivo e conveniente. Egli invita tutti a visitare di persona i banchi per valutare la qualità superiore offerta, distinguendo così gli originali dagli imitatori.

Per chi desidera ulteriori informazioni o vuole conoscere le future date del tour dei “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, è possibile visitare il sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, che include anche link alla pagina Facebook del consorzio, seguita da oltre 180.000 fan.

Eventi-Mercato di qualità con “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”