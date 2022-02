Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra, graduatoria triennale per incarico rilevatore ISTAT

L’Amministrazione rende noto che è indetta una procedura di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria comunale triennale di rilevatori disponibili ad effettuare il censimento permanente della popolazione e le rilevazioni statistiche per conto dell’ISTAT.

Fonte Ufficio Stampa

comune di Bastia Umbra

I tempi di effettuazione dei cicli di interviste saranno disposti dall’ISTAT ed in relazione ad esse, sarà corrisposto un compenso forfettario sulla base degli importi stabiliti di volta in volta dal predetto Istituto.

Il territorio in cui si richiede lo svolgimento dell’attività è quello del Comune di Bastia Umbra.

Le persone interessate possono presentare domanda di partecipazione corredata dalla relativa documentazione prevista nell’Avviso pubblicato sul sito internet del Comune e all’albo pretorio (pubblicazione n° 156/2022), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 23/02/2022.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Statistica comunale ai seguenti numeri di telefono: 075/8018310 – 319, email: servizidemografici@comune. bastia.pg.it