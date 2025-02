Limitazione del traffico pesante a Bastia Umbra approvata

Limitazione – Il 24 Febbraio 2025, il Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha approvato, con un voto favorevole, una nuova normativa che limita la circolazione dei veicoli pesanti con un peso superiore a 35 quintali in Via San Bartolo e Via Monte Vettore. Questa decisione si inserisce in un quadro di interventi volti a mitigare l’impatto acustico e ambientale causato dal traffico nella zona, come evidenziato in un rapporto tecnico dell’ARPA risalente al 2007.

Il rapporto ha analizzato l’impatto del traffico veicolare, segnalando la necessità di limitare il transito dei mezzi pesanti. Tale decisione era stata già adottata in passato, ma il divieto era stato revocato dopo un incidente avvenuto sul Ponte di Bastiola nel 2016. Da quel momento, la limitazione non era più stata ripristinata, né erano stati effettuati nuovi rilievi sull’impatto acustico e ambientale nella zona.

Il 1° Settembre 2020, il Partito Democratico di Bastia Umbra aveva presentato un’interrogazione mirata a richiamare l’attenzione sul mancato ripristino della limitazione al traffico pesante in queste arterie stradali. La proposta di oggi include anche un emendamento della maggioranza, che prevede un’indagine sul traffico nella zona utilizzando strumenti adeguati per raccogliere dati sull’impatto. Questa analisi sarà fondamentale per valutare l’efficacia della nuova limitazione, che verrà applicata in via sperimentale, mantenendo l’eccezione per le operazioni di carico e scarico delle merci.

L’amministrazione del sindaco Pecci ha dimostrato di voler affrontare in modo concreto le problematiche legate al traffico e alla viabilità urbana, confermando così il proprio impegno verso le comunità di Bastiola e XXV Aprile. Il provvedimento rappresenta un passo significativo verso una maggiore sostenibilità ambientale, mirando a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Il piano di limitazione del traffico pesante in queste vie sarà monitorato attentamente, poiché si prevede che possano emergere effetti positivi anche su altre aree della città, come Via Firenze. Le valutazioni provenienti dai dati raccolti durante il periodo di sperimentazione saranno cruciali per comprendere l’impatto complessivo delle misure adottate e per decidere eventuali interventi futuri.

La decisione del Consiglio Comunale di Bastia Umbra si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alle problematiche ambientali e di sostenibilità, rispondendo a esigenze manifestate dalla cittadinanza e cercando di garantire una viabilità urbana più fluida e meno inquinante. L’amministrazione ha evidenziato come questo provvedimento possa contribuire a un miglioramento generale della qualità dell’aria e del rumore, aspetti cruciali per il benessere della popolazione.

Con l’introduzione di queste limitazioni al traffico pesante, si punta a favorire una mobilità più sostenibile, orientando le scelte verso un uso più consapevole delle strade cittadine. L’auspicio è che tale iniziativa possa essere un punto di partenza per ulteriori interventi volti a promuovere pratiche di mobilità che riducano l’impatto ambientale e migliorino la vivibilità della città.

In conclusione, la decisione del Consiglio Comunale di Bastia Umbra di limitare il traffico pesante in Via San Bartolo e Via Monte Vettore è un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La sperimentazione della misura e la raccolta di dati saranno essenziali per valutare l’efficacia dell’iniziativa e per monitorare gli effetti sulle altre aree della città. L’amministrazione sta dimostrando un impegno costante nella gestione della viabilità e nella tutela dell’ambiente, cercando di rispondere alle esigenze della comunità e di promuovere un futuro più sostenibile.