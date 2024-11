Regione Umbria a Fa’ la Cosa Giusta! con agricoltura sociale

Perugia, 11 nov. 2024 – Dal 15 al 17 novembre 2024, presso il Padiglione 9 di Umbriafiere, si terrà la fiera “Fa’ la Cosa Giusta! Umbria”, evento dedicato al consumo consapevole e agli stili di vita sostenibili, in cui la Regione Umbria sarà protagonista con un allestimento pensato per sensibilizzare i visitatori sulle politiche di sviluppo rurale. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la conoscenza delle azioni a sostegno delle aree rurali e marginali, con un focus sull’inclusione sociale e lavorativa delle categorie più vulnerabili.

L’evento ospiterà un’area istituzionale dove saranno esposte diverse pratiche di agricoltura sociale che vedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti a fasce deboli della popolazione, come disabili e persone in difficoltà. Questo progetto rientra nel quadro delle politiche di sviluppo attuate tramite il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per l’Umbria 2014-2022, con particolare riferimento alla sottomisura 16.9, che finanzia attività agricole a scopo sociale, inclusi settori come l’assistenza sanitaria e l’educazione ambientale.

Un momento centrale sarà la presentazione ufficiale del progetto editoriale “In buone mani. L’agricoltura sociale per lo sviluppo rurale”, che si terrà venerdì 15 novembre alle ore 16:00. La presentazione avverrà presso lo stand istituzionale, e segnerà il lancio di una collana di sette video, che raccontano le migliori pratiche di agricoltura sociale finanziate dal PSR, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’integrazione delle persone vulnerabili nella vita rurale. I progetti coinvolti in questa produzione, realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia (UNIPG), attraverso il Dipartimento DSA3, saranno raccontati attraverso esperienze concrete di agricoltura sociale, che spaziano dalla cura dell’ambiente all’integrazione sociale.

All’incontro prenderanno parte Franco Garofalo, responsabile dell’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, e la prof.ssa Biancamaria Torquati, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali (DSA3), oltre ai rappresentanti e partner dei progetti coinvolti.

L’allestimento dello stand non si limita alla presentazione dei progetti, ma prevede anche numerose attività interattive. Sarà allestita una mostra fotografica con i migliori scatti dell’edizione 2024 di “Angolo di Campo”, che racconta un altro modo di fare agricoltura in Italia, più sostenibile e inclusivo. Un altro tema importante sarà la biodiversità, con laboratori dedicati alla cura delle api e alla produzione di miele, una delle risorse fondamentali del territorio umbro. Inoltre, i visitatori potranno partecipare a degustazioni tematiche come “Biodiversità a tavola” e imparare a riconoscere la carne di qualità grazie ai consigli del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco IGP.

Non mancheranno opportunità per scoprire i presidi Slow Food dell’Umbria, un viaggio attraverso i prodotti tipici e le tradizioni gastronomiche locali. L’intero programma dell’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale dell’evento https://www.falacosagiustaumbria.it/, dove sarà possibile consultare tutti i dettagli riguardo le attività e gli appuntamenti in programma.