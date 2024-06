Amministrazione comunale valorizza Ospedalicchio e Costano con importanti investimenti

L’amministrazione comunale ha dimostrato una forte attenzione e impegno nel valorizzare le realtà uniche di Ospedalicchio e Costano, attraverso una serie di interventi attesi da decenni che hanno riguardato luoghi fondamentali per l’identità e la vita delle due comunità.

A Costano, sono stati realizzati oltre 2,5 milioni di investimenti per progetti quali la ristrutturazione della scuola, il rifacimento di via della Rimembranza, la realizzazione di un parco giochi, il recupero della Chiesa di San Rufino nel cimitero e dell’ex Mattatoio, interventi sulla viabilità e di prevenzione del rischio idrogeologico. Tutti interventi strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini e supportare lo sviluppo del territorio.

Ad Ospedalicchio, dopo aver sistemato i marciapiedi di via Poletti, l’amministrazione è ora impegnata nel progetto di restyling della piazza centrale, avendo tenuto conto delle necessità espresse dai residenti. È stato inoltre presentato alla Regione il progetto di fattibilità tecnico-economica per ottenere contributi per la riqualificazione urbana. Inoltre, è stata realizzata la sistemazione di piazza Bruxelles, nella zona industriale, a servizio di chi investe nella propria impresa, con una ricaduta positiva sull’intera comunità.

L’amministrazione ha dimostrato di avere a cuore lo sviluppo e il benessere di queste due realtà, intervenendo su ambiti cruciali come l’istruzione, i servizi, le infrastrutture e la prevenzione dei rischi, con l’obiettivo di valorizzare l’identità di Ospedalicchio e Costano e creare le condizioni per una crescita sostenibile. Interventi attesi da decenni, di cui l’amministrazione comunale è giustamente orgogliosa, essendo stati individuati come prioritari tra le diverse esigenze del territorio.