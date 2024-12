Nuove Iniziative per Sostenibilità e Sviluppo Urbano a Bastia

Ramona Furiani, avvocata e nuova assessora all’Assetto del Territorio e all’Ambiente di Bastia, ha delineato una serie di obiettivi strategici per la città, ponendo l’accento sulla necessità di preservare l’identità locale mantenendo viva la tradizione industriale. In un’intervista, Furiani ha sottolineato l’importanza di un approccio che contempli sia la sostenibilità sia la vivacità commerciale della zona.

Uno dei principali compiti che attende l’assessora è la revisione del piano regolatore, atteso da anni. La priorità è completare rapidamente la riadozione della parte strutturale, affiancata dalla realizzazione della parte operativa. “È essenziale per il futuro di Bastia”, ha affermato Furiani, indicando che il nuovo piano rappresenta una grande responsabilità ma anche un’opportunità per bilanciare sviluppo e attenzione al territorio.

Furiani ha evidenziato l’importanza di progettare zone di ristrutturazione urbanistica, che consentirebbero all’ente di diventare un attore chiave nella rifunzionalizzazione di aree attraverso collaborazioni tra pubblico e privato. “Puntiamo a coniugare le tradizioni locali con la città del futuro”, ha aggiunto, suggerendo l’idea di un concorso internazionale per coinvolgere studi di architettura di fama.

La nuova assessora ha chiarito che l’amministrazione è determinata a promuovere uno sviluppo imprenditoriale e culturale che non comprometta la qualità della vita. Ha citato il concetto di “Buen Vivir” latinoamericano, che implica una vita dignitosa e armonica, come ispirazione per il suo operato. “La qualità della vita deve rimanere al primo posto”, ha dichiarato.

In merito alla sua delega all’Ambiente, scrive Rita Boini su il Corriere dell’Umbria di oggi, Furiani ha affermato che la città deve affrontare diverse sfide, tra cui la gestione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata. Ha immaginato spazi verdi, come boschi e parchi, per riconnettere le varie aree della città e migliorare la vivibilità. “Vogliamo che i cittadini non si sentano ammassati, puntiamo al buon vivere”, ha ribadito.

Per quanto riguarda i progetti futuri, l’assessora ha menzionato la pianificazione del traffico e la creazione di percorsi ciclopedonali per promuovere la mobilità sostenibile, collegando la città alla stazione attraverso mezzi non inquinanti. Inoltre, sono in fase di sviluppo comunità energetiche, un passo importante verso la sostenibilità.

Un altro tema cruciale è la viabilità. Furiani ha annunciato l’intenzione di collaborare con Rete Ferroviaria Italiana e la Regione per realizzare il sottopasso di via Firenze. “È un’opera fondamentale; il passaggio a livello divide la città e impatta notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini”, ha sottolineato, dichiarando che la sua realizzazione è indispensabile.

Il piano regolatore, atteso da tempo, è visto dall’assessora come una mappatura del futuro della città. “Dobbiamo disegnare la Bastia di domani, prevedendo anche aree industriali per attrarre investimenti”, ha spiegato, evidenziando l’importanza della posizione geografica della città e delle sue potenzialità economiche. “Bastia ha una tradizione virtuosa di benessere e capacità imprenditoriale”, ha concluso, sottolineando la necessità di un piano lungimirante, sviluppato in sinergia con i cittadini.