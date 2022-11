Asfalto in piazza di Costano, cantiere ha già finito, wow!

Asfalto in piazza di Costano – Da quello che ci risulta i lavori sarebbero dovuti iniziare il 21 scorso, pare ci fosse tanto di annuncio – anche se ai giornali non era stato fatto sapere, come al solito, niente -, per poi ripetersi e terminare due gi0rni dopo: il 23.

Del cantiere, però, non se n’era saputo più niente. Tant’è che stamani, la piazza di Costano e l’ingresso nel piccolo slargo, avevano visto improvvisamente comparire le macchine dell’azienda che aveva l’incarico di asfaltare.

Tutto, ci dicono gli abitanti della zona, era cominciato alle 7 di questa mattina per terminare circa 5 ore e mezza dopo.

Che sia stato l’articolo a mettere velocità? No, non abbiamo questa presunzione, ma di certo avrà sollecitato gli organi competenti a controllare se qualche cosa non aveva funzionato.

Anche se, ad onor del vero, si sarebbe potuto procedere istituendo un doppio senso di marcia – magari alternato – dalla via che esce dal Pese senza dove, sempre, esasperare gli animi dei cittadini.