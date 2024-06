Bonaccini, visita Bastia per sostenere Pecci come Sindaco

Bonaccini – La città di Bastia Umbra ha avuto l’onore di ospitare Stefano Bonaccini, il rispettato Presidente della Regione Emilia-Romagna e recentemente eletto al Parlamento Europeo. L’evento si è svolto presso l’Auditorium Sant’Angelo, dove i cittadini hanno avuto l’opportunità di ascoltare una serie di discorsi illuminanti.

Alessandro Barbanera, il Segretario del Partito Democratico di Bastia Umbra, ha aperto la serata lodando i risultati raggiunti dal Partito al Primo Turno. Ha espresso la sua gratitudine per l’impegno dimostrato per Bastia negli ultimi anni, che ha portato a tali successi.

Ramona Furiani, la prima degli eletti e Consigliera Comunale per il Partito Democratico, ha offerto una panoramica del lavoro svolto durante l’ultima legislatura. Successivamente, Lucio Raspa (Lista Civica #PECCISINDACO – Uniti per Bastia) e Paolo Ansideri (Progetto Bastia), rappresentanti delle due Liste civiche della Coalizione, hanno esortato tutti i candidati civici impegnati in queste elezioni a continuare a lavorare per il cambiamento di Bastia.

Erigo Pecci, il Candidato Sindaco, ha sottolineato, insieme al Presidente Bonaccini, l’importanza di dare una svolta alla nostra città con progetti significativi per la mobilità urbana e il commercio di Bastia. Un esempio è il progetto dei distretti commerciali, che è stato illustrato insieme al Presidente Bonaccini, pioniere del progetto nella sua Regione.

La serata si è conclusa con un appello al voto in vista del Ballottaggio, un momento di fondamentale importanza per realizzare il cambiamento di cui Bastia ha bisogno. Questo evento ha segnato un passo importante verso un futuro promettente per la città di Bastia Umbra.