Lega Bastia: Il Pd fa copia e incolla sulla carenza delle strutture sportive e ripropone il nostro tema

“In attesa del consiglio comunale dove l’amministrazione dovrà dare delle risposte alla interrogazione presentata dalla Lega in merito alla carenza delle strutture sportive bastiole e sui prossimi lavori che interesseranno quelle rimaste, argomento su cui al momento si è preferito glissare, il Pd fa un copia e incolla e ripropone il tema”.

Lega Bastia

Ad affermarlo i consiglieri del Gruppo Lega Catia degli Esposti e Jessica Migliorati. “L’amministrazione sembra volontariamente voler glissare sull’argomento facendo pensare che sta tentando di omettere la verità per non turbare definitivamente gli animi delle società sportive del posto, oppure, ipotesi non scontata, è una situazione di palese difficoltà? – si chiedono i consiglieri – Ci auspichiamo di essere presto smentite dai fatti con una soluzione pratica ed attuale che riesca ad arginare questo momento profondamente buio per le strutture sportive di Bastia”.