24 Giugno 2024, è passato già un anno di Centrosinistra

Questo è stato anche un grande periodo di formazione

24 Giugno 2024 – Da quel 24 Giugno 2024 è ormai passato un anno lungo e ricco di sfide, tematiche e situazioni differenti. Ci sono stati momenti di difficoltà e momenti di soddisfazione, alcune risposte della nostra azione iniziano ad arrivare, per altre abbiamo invece iniziato un lungo cammino di progettazione e programmazione.

È necessario dire che questo è stato anche un grande periodo di formazione, per i più giovani che si sono approcciati all’Amministrazione Comunale ma anche per i meno giovani, come me, che nonostante l’esperienza maturata ho conosciuto e sperimentato nuovi aspetti e meccanismi della macchina amministrativa e, sicuramente, nei prossimi anni ne dovrò certamente affrontare e scoprire di nuovi.

È stato anche un percorso in cui abbiamo condiviso e affrontato cambiamenti nella struttura e nella prospettiva politica, insieme alle forze politiche e civiche della Coalizione Civico Progressista, che oggi ci hanno permesso di essere qui ad amministrare la nostra Città.

24 Giugno 2024

Un cambio di paradigma condiviso con tanti altri comuni dell’Umbria come Perugia o, più tardi, la vicina Assisi, fino a raggiungere la Regione Umbria. Una strada che stiamo portando avanti con coraggio, tenacia e soprattutto umiltà, con la speranza di migliorare il futuro di Bastia, sperando di essere portatori di soluzioni alle problematiche che la Città ci presenta. Questo cammino ci ha trovati anche immersi in situazioni ereditate e avviate da chi ci ha preceduto che abbiamo, comunque, portato avanti con senso di responsabilità, gestendole fino in fondo.

Per tutto questo posso solo dire grazie a chi c’è sempre stato e a chi continua, ogni giorno, ad esserci. Grazie a chi ha avuto la pazienza e l’interesse di ascoltarci, grazie a chi si è fermato a scambiare una parola con noi e a rivolgerci un consiglio, e grazie anche a chi non ha lesinato critiche perché ogni critica e prospettiva differente ha valore, ci arricchisce e ci aiuta a migliorare e, a volte, a correggere.

Che dire, grazie a tutte e tutti voi, e ora non resta che andare avanti e continuare a scrivere insieme le prossime pagine di questa storia!

Erigo Pecci