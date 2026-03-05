Active.Youth: avviato ufficialmente il progetto europeo con il primo meeting internazionale

5 Marzo 2026 Istituzione, Ultime notizie

Si è svolto venerdì 27 febbraio 2026 il primo meeting online del progetto europeo “Active.Youth – Active Youth in Action”, finanziato nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell’Unione Europea, di cui il Comune di Bastia Umbra è ente capofila.

L’incontro, ospitato in modalità mista – online sulla piattaforma Microsoft Teams e in presenza presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra – ha segnato l’avvio ufficiale del percorso progettuale che coinvolge enti locali, associazioni e organizzazioni provenienti da Italia, Francia, Spagna, Albania e Ungheria.

Un progetto per rafforzare la partecipazione giovanile

Nel corso della mattinata, aperta dai saluti istituzionali del Comune di Bastia Umbra portati dalla Vicesindaca Elisa Zocchetti e dall’Assessore alle Politiche Giovanili Ermanno Cormanni, è stata presentata la struttura generale del progetto, i suoi obiettivi e la roadmap delle attività che accompagneranno la rete internazionale fino a settembre 2027.

Il progetto nasce dalla consapevolezza di un progressivo calo della partecipazione giovanile al volontariato culturale e civico e dalla necessità di sviluppare modalità più flessibili, innovative e inclusive per coinvolgere i giovani tra i 18 e i 30 anni.

Tra gli obiettivi principali:

  • rafforzare la cooperazione tra città europee;
  • promuovere la partecipazione democratica dei giovani;
  • favorire lo scambio di buone pratiche;
  • sviluppare nuove strategie di engagement giovanile nella tutela e valorizzazione del patrimonio locale ed europeo.

I contenuti del primo meeting

Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati attesi del progetto, tra cui:

  • la creazione della rete internazionale Active Youth;
  • la realizzazione di attività di video storytelling e documentazione delle esperienze;
  • l’elaborazione di una Youth Engagement Charter;
  • la sperimentazione di strumenti come survey, focus group e protocolli operativi per rafforzare la partecipazione democratica giovanile.

Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento diretto dei giovani, invitati a compilare specifici Google Form per manifestare interesse verso le attività internazionali previste dal progetto e per contribuire alla costruzione del percorso.

Le buone pratiche europee

I partner internazionali hanno presentato esperienze e modelli di partecipazione giovanile nei rispettivi territori:

  • In Spagna, la Mancomunitat Ribera Alta e diversi gruppi giovanili hanno illustrato iniziative culturali e strumenti innovativi di gestione associativa, anche attraverso l’uso del digitale.
  • In Francia, il comitato di gemellaggio di Luz-Saint-Sauveur ha anticipato la tappa internazionale prevista dal 10 al 13 luglio 2026 in concomitanza con il festival “Jazz a Luz”, che sarà occasione di scambio tra giovani volontari europei.
  • In Albania, la Municipalità di Gjirokastër ha evidenziato il ruolo del volontariato come strumento di coesione sociale e cittadinanza attiva.
  • In Ungheria, le istituzioni e le associazioni locali hanno presentato attività culturali, ambientali e comunitarie rivolte alle nuove generazioni.
  • Per l’Italia è intervenuto CESVOL Umbria, che ha offerto un inquadramento sui trend del volontariato e sulle trasformazioni del Terzo Settore, sottolineando l’importanza di attrarre nuove generazioni attraverso forme di partecipazione anche digitale.

La roadmap internazionale

Il meeting ha confermato la roadmap del progetto che prevede:

  • luglio 2026: primo evento internazionale in presenza in Francia;
  • settembre 2026: evento a Bastia Umbra;
  • febbraio 2027: nuovo incontro online;
  • ulteriori tappe in primavera, giugno in Albania e luglio in Ungheria;
  • evento finale e valutazione conclusiva a settembre 2027.

Bastia Umbra capofila di una rete europea

Il Comune di Bastia Umbra, in qualità di capofila, continuerà a coordinare le attività e a convocare incontri dedicati per l’approfondimento dei singoli work package e delle azioni operative.

L’evento del 27 febbraio ha rappresentato un primo importante momento di conoscenza reciproca e condivisione tra partner, confermando la volontà comune di costruire un percorso concreto di partecipazione giovanile europea.

Il progetto Active.Youth si propone così come uno spazio di crescita civica, interculturale e democratica, mettendo i giovani al centro della costruzione del futuro delle comunità locali e dell’Europa.

 

