Active.Youth: avviato ufficialmente il progetto europeo con il primo meeting internazionale

Si è svolto venerdì 27 febbraio 2026 il primo meeting online del progetto europeo “Active.Youth – Active Youth in Action”, finanziato nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell’Unione Europea, di cui il Comune di Bastia Umbra è ente capofila.
L’incontro, ospitato in modalità mista – online sulla piattaforma Microsoft Teams e in presenza presso la Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra – ha segnato l’avvio ufficiale del percorso progettuale che coinvolge enti locali, associazioni e organizzazioni provenienti da Italia, Francia, Spagna, Albania e Ungheria.
Un progetto per rafforzare la partecipazione giovanile
Nel corso della mattinata, aperta dai saluti istituzionali del Comune di Bastia Umbra portati dalla Vicesindaca Elisa Zocchetti e dall’Assessore alle Politiche Giovanili Ermanno Cormanni, è stata presentata la struttura generale del progetto, i suoi obiettivi e la roadmap delle attività che accompagneranno la rete internazionale fino a settembre 2027.
Il progetto nasce dalla consapevolezza di un progressivo calo della partecipazione giovanile al volontariato culturale e civico e dalla necessità di sviluppare modalità più flessibili, innovative e inclusive per coinvolgere i giovani tra i 18 e i 30 anni.
Tra gli obiettivi principali:
- rafforzare la cooperazione tra città europee;
- promuovere la partecipazione democratica dei giovani;
- favorire lo scambio di buone pratiche;
- sviluppare nuove strategie di engagement giovanile nella tutela e valorizzazione del patrimonio locale ed europeo.
I contenuti del primo meeting
Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati attesi del progetto, tra cui:
- la creazione della rete internazionale Active Youth;
- la realizzazione di attività di video storytelling e documentazione delle esperienze;
- l’elaborazione di una Youth Engagement Charter;
- la sperimentazione di strumenti come survey, focus group e protocolli operativi per rafforzare la partecipazione democratica giovanile.
Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento diretto dei giovani, invitati a compilare specifici Google Form per manifestare interesse verso le attività internazionali previste dal progetto e per contribuire alla costruzione del percorso.
Le buone pratiche europee
I partner internazionali hanno presentato esperienze e modelli di partecipazione giovanile nei rispettivi territori:
- In Spagna, la Mancomunitat Ribera Alta e diversi gruppi giovanili hanno illustrato iniziative culturali e strumenti innovativi di gestione associativa, anche attraverso l’uso del digitale.
- In Francia, il comitato di gemellaggio di Luz-Saint-Sauveur ha anticipato la tappa internazionale prevista dal 10 al 13 luglio 2026 in concomitanza con il festival “Jazz a Luz”, che sarà occasione di scambio tra giovani volontari europei.
- In Albania, la Municipalità di Gjirokastër ha evidenziato il ruolo del volontariato come strumento di coesione sociale e cittadinanza attiva.
- In Ungheria, le istituzioni e le associazioni locali hanno presentato attività culturali, ambientali e comunitarie rivolte alle nuove generazioni.
- Per l’Italia è intervenuto CESVOL Umbria, che ha offerto un inquadramento sui trend del volontariato e sulle trasformazioni del Terzo Settore, sottolineando l’importanza di attrarre nuove generazioni attraverso forme di partecipazione anche digitale.
La roadmap internazionale
Il meeting ha confermato la roadmap del progetto che prevede:
- luglio 2026: primo evento internazionale in presenza in Francia;
- settembre 2026: evento a Bastia Umbra;
- febbraio 2027: nuovo incontro online;
- ulteriori tappe in primavera, giugno in Albania e luglio in Ungheria;
- evento finale e valutazione conclusiva a settembre 2027.
Bastia Umbra capofila di una rete europea
Il Comune di Bastia Umbra, in qualità di capofila, continuerà a coordinare le attività e a convocare incontri dedicati per l’approfondimento dei singoli work package e delle azioni operative.
L’evento del 27 febbraio ha rappresentato un primo importante momento di conoscenza reciproca e condivisione tra partner, confermando la volontà comune di costruire un percorso concreto di partecipazione giovanile europea.
Il progetto Active.Youth si propone così come uno spazio di crescita civica, interculturale e democratica, mettendo i giovani al centro della costruzione del futuro delle comunità locali e dell’Europa.
