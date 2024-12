Mense scolastiche: chiarezza e responsabilità in risposta alle strumentalizzazioni della minoranza

Le accuse a mezzo stampa mosse dalla minoranza sono ben lontane da un reale interesse per le famiglie e il momento complesso e delicato che hanno vissuto, ma rappresentano l’esempio di come si preferisca scadere nella mistificazione dei fatti a scopo personale, tentando di sobillare paura e malcontento, generando un’irresponsabile disinformazione.

L’Amministrazione, come già annunciato in Consiglio Comunale, ha disposto che i pagamenti del servizio non verranno addebitati per le giornate del 10 e dell’11 Ottobre 2024, ovvero i giorni di insorgenza del focolaio in cui non è stato possibile offrire un menù canonico, fornendo un “pranzo al sacco” ai bambini delle scuole. Per tutte le altre giornate, il servizio è stato garantito, seppur in forma differente, adattandosi alla contingenza della chiusura e bilanciando l’esigenza di offrire un servizio essenziale per la quotidianità di molte famiglie e la necessità di farlo nella massima sicurezza possibile.

Per quanto concerne le responsabilità della vicenda, l’Amministrazione ha già chiarito che, qualora vengano riconosciute dalle indagini responsabilità dirette a carico del gestore del servizio mensa, non esiterà ad applicare penali e a richiedere ogni misura necessaria a tutela delle famiglie e dei bambini colpiti dalla vicenda.

Agire di pancia, prendendo provvedimenti senza che legalmente siano state riconosciute responsabilità significherebbe comportarsi in modo sconsiderato e populista, soprattutto rischiando di causare un danno all’Ente Comunale che graverebbe sui cittadini stessi, qualora tale provvedimento, preso senza certezza, si rivelasse illegittimo.

Ribadiamo ancora una volta quanto sia squallido e sconsiderato sfruttare un momento difficile per la nostra comunità, in cui tutti i soggetti competenti hanno lavorato duramente affinché il focolaio rimanesse circoscritto e si estinguesse nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione ha riposto la massima cura e attenzione nell’affrontare la questione, agendo responsabilmente con l’unico obiettivo di tutelare le famiglie e i bambini. Ancora una volta, chi in passato ha dimostrato incapacità nel governo della Città, propone soluzioni prive di fondamento pur di strumentalizzare una vicenda seria e delicata. A differenza loro, l’Amministrazione intende lavorare concretamente per scongiurare situazioni simili e garantire che il servizio sia all’altezza degli standard della nostra comunità.

Invitiamo i consiglieri di minoranza a dimostrare un maggior senso di responsabilità, in linea con la carica rivestita, la sicurezza e il benessere dei bambini non si raggiunge con gli slogan, ma con azioni concrete basate certezze, e rappresenta una priorità per il nostro mandato.

Tutto ciò è disponibile e verificabile attraverso le registrazioni del Consiglio Comunale del 28 Novembre 2024 che vi invitiamo a riguardare per una corretta e oggettiva informazione.

