Bastia a Cannara con difesa da riorganizzare

Bastia a Cannara – Il Bastia Calcio 1924 si prepara ad affrontare una trasferta complicata nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza Umbria, in programma domenica 8 dicembre alle 14:30 allo stadio Alberto Spoletini di Cannara.

Difesa rimaneggiata

L’allenatore del Bastia, Marco Alessandria, dovrà fare i conti con una difesa rimaneggiata. Gli squalificati Bei e Subbicini saranno indisponibili, costringendo il tecnico a ripensare l’intero reparto arretrato. È previsto il ritorno in campo di Belloni, che affronterà la sua ex squadra, mentre potrebbe essere schierato dal primo minuto il giovane centrocampista classe 2006 Gianluca Baratteri, appena arrivato a Bastia.

Sfida con il Cannara e l’ex Ortolani

La partita assume un sapore particolare per la presenza sulla panchina del Cannara di Mister Ortolani, ex allenatore del Bastia. La sua conoscenza della squadra avversaria potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per gli ospiti in un match già di per sé insidioso.

Arbitro e assistenti

La direzione dell’incontro sarà affidata al signor Andrea Bartolucci della sezione di Città di Castello, coadiuvato dagli assistenti Francesco Spena e Yuri Milasi, entrambi della sezione di Perugia.

Obiettivi delle squadre

Il Bastia cercherà di superare le difficoltà difensive per ottenere un risultato positivo in trasferta e consolidare la propria posizione in classifica. Il Cannara, dal canto suo, punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle zone alte della graduatoria.

Una sfida aperta, dunque, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.