Dimensionamento scolastico chiarisce responsabilità e fatti reali

Consiglio comunale a Bastia Umbra tra tensioni e accuse politiche

Il dibattito esploso in Consiglio comunale sul commissariamento legato al dimensionamento scolastico ha riportato al centro della scena un tema complesso, spesso travisato nel confronto politico. La discussione, animata da toni accesi, ha evidenziato una distanza significativa tra la narrazione proposta dalla maggioranza di centrosinistra e i dati oggettivi del provvedimento, generando un clima di tensione che ha finito per oscurare la sostanza della questione.

La natura del provvedimento e le inesattezze diffuse

Secondo quanto emerso dagli atti ufficiali, il dimensionamento non riguarda la chiusura delle scuole, né comporta tagli al personale docente o un aumento del numero di studenti per classe. Il provvedimento interviene esclusivamente sulla struttura delle autonomie scolastiche, ovvero sulle dirigenze e sugli uffici amministrativi, con l’obiettivo di razionalizzare l’organizzazione interna degli istituti.

Nonostante ciò, l’ordine del giorno approvato in aula ha rilanciato timori infondati, alimentando l’idea di un impatto diretto sulla qualità dell’offerta formativa. Una rappresentazione che, secondo i consiglieri di opposizione, ha contribuito a creare confusione tra famiglie e operatori del settore.

Nessun effetto su Bastia Umbra nel prossimo anno scolastico

Per l’anno scolastico 2026/2027, Bastia Umbra non sarà interessata da alcuna modifica: nessun istituto verrà accorpato o soppresso. Un dato che ridimensiona ulteriormente la portata della polemica politica, evidenziando come il Consiglio comunale sia stato utilizzato per un confronto ideologico privo di ricadute concrete sul territorio.

Gli esponenti dell’opposizione hanno sottolineato come la discussione sia stata impostata più sulla contrapposizione politica che sulla verifica puntuale dei fatti, trasformando un tema tecnico in un terreno di scontro.

Gli impegni del PNRR e le responsabilità regionali

La riforma trae origine dagli impegni assunti con l’Unione Europea nell’ambito del PNRR, sottoscritti quando al Governo erano presenti altre maggioranze politiche. La Regione Umbria, guidata dal centrosinistra, ha avuto un ampio margine temporale per gestire il processo, avviare un confronto strutturato e definire un piano coerente con le scadenze previste.

Secondo i consiglieri di opposizione, questo percorso non è stato portato avanti con la necessaria tempestività, generando una situazione di stallo che ha reso inevitabile l’intervento sostitutivo dello Stato.

Il commissariamento come atto previsto dalla legge

Il commissariamento non rappresenta un’iniziativa arbitraria, ma l’applicazione di un potere sostitutivo previsto dalla normativa in caso di mancata conclusione del procedimento da parte delle Regioni. Il Governo è intervenuto per garantire il rispetto delle scadenze e degli impegni assunti a livello europeo, evitando ulteriori ritardi che avrebbero potuto compromettere l’intero percorso.

La questione centrale, evidenziano i gruppi di opposizione, riguarda la responsabilità istituzionale: non decidere equivale a lasciare spazio all’intervento statale, con conseguenze inevitabili sul piano amministrativo.

Una polemica che rischia di generare allarmismi

Trasformare un adempimento tecnico in un terreno di scontro politico, avvertono i consiglieri, rischia di alimentare allarmismi ingiustificati tra famiglie e personale scolastico. La tutela della scuola, sostengono, passa attraverso una gestione seria e trasparente dei processi, non attraverso la propaganda.

Per queste ragioni, i gruppi di opposizione non hanno condiviso un ordine del giorno ritenuto ideologico e distante dai reali problemi del sistema scolastico, ribadendo la necessità di un approccio pragmatico e responsabile.

I consiglieri comunali Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa (Civica per Bastia) Giulio Provvidenza (Paola Lungarotti Sindaco) Stefano Santoni e Francesca Sforna (Fratelli d’Italia) Moreno Ricci (Gruppo Misto – Forza Italia)