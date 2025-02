Piano per la Salvaguardia dei Pini: Abbattimento e Reimpianto

Bastia per la Salvaguardia dei Pini: Abbattimento e Reimpianto

Bastia per la Salvaguardia dei Pini – Venerdì mattina è stata emessa un’ordinanza che prevede l’abbattimento e il reimpianto di 5 pini situati in Via San Francesco. Nonostante gli sforzi compiuti dall’attuale amministrazione per proteggere questi alberi, essi hanno subito le conseguenze delle operazioni pianificate dalla Giunta Lungarotti.

La precedente amministrazione aveva descritto questo abbattimento come un “progetto pilota replicabile in altre aree del capoluogo”. Una seconda perizia ha confermato che sarebbe stato possibile salvare i pini con interventi specifici effettuati in tempo utile. Tuttavia, un appalto strutturato senza considerare il patrimonio arboreo ha portato alla loro riclassificazione da Classe C a Classe D, rendendo inevitabile l’abbattimento.

L’approccio dell’attuale amministrazione è diverso e orientato al futuro, come indicato nelle Linee di Mandato e conforme alla Legge Regionale 19 novembre 2001 n.28 e alla Delibera Giunta Regionale n.1523, 6 novembre 2002. Questi regolamenti promuovono l’uso di tecniche arboricolturali moderne che evitano l’abbattimento, permettendo agli alberi di crescere in armonia con le infrastrutture stradali.

Nell’area di Via Roma e nelle vie circostanti, sono presenti circa 100 esemplari di pinus pinea in aree pubbliche, oltre ad altri esemplari in aree private. Attualmente, progetti di ristrutturazione non rispettosi del patrimonio arboreo prevedono l’abbattimento di 28 alberi: 22 tra Via San Francesco, Via Marsala e Via Manzoni, e 6 in Via Roma. Inoltre, l’abbattimento di 2 pini in Viale Giontella è previsto da un’ordinanza emessa da RFI.

Per proteggere il patrimonio arboreo, l’amministrazione sta sviluppando un piano che, da un lato, limita gli abbattimenti previsti nei capitolati a causa dell’uso di mezzi distruttivi per le radici dei pini, e dall’altro, prevede una nuova gestione basata su tecniche che proteggono e rinforzano le radici. Queste tecniche saranno applicate sia agli alberi attualmente presenti sia a quelli in situazioni future di criticità.

Questa strategia punta a inaugurare una nuova stagione di tutela del patrimonio arboreo, proteggendolo da interventi avventati e poco rispettosi dell’ambiente cittadino. Si tratta di una progettualità seria e ponderata, volta a garantire un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente, mettendo al sicuro il patrimonio arboreo della città da azioni sconsiderate e poco interessate alle peculiarità del territorio.