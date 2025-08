Stop agli abbattimenti, salvi 8 pini a Bastia Umbra

La giunta approva un atto per tutelare il patrimonio arboreo

La giunta comunale di Bastia Umbra ha compiuto un passo decisivo in difesa del patrimonio verde della città, approvando all’unanimità un atto di indirizzo volto a tutelare otto pini situati tra via Marsala e via Manzoni. La delibera ferma il progetto di riqualificazione stradale che ne prevedeva inizialmente l’abbattimento, sancendo una netta inversione di rotta rispetto alle pianificazioni iniziali.

La mossa politica si allinea con gli impegni assunti dall’amministrazione per la cura dell’ambiente urbano, in linea con le direttive del programma di mandato “Bastia attenta all’ambiente”. Nello specifico, la decisione è coerente con il progetto numero 1, focalizzato sulla biodiversità e la tutela del paesaggio, e con l’azione 7, specificamente dedicata ai viali alberati. La giunta intende così dimostrare che è possibile conciliare lo sviluppo infrastrutturale con la salvaguardia delle risorse naturali esistenti, evitando di porre i due ambiti in contrasto.

L’atto di indirizzo non è una semplice dichiarazione d’intenti, ma stabilisce precisi impegni operativi per gli uffici comunali. Innanzitutto, è richiesta una revisione del progetto di manutenzione stradale per adottare soluzioni tecniche innovative che consentano di preservare gli alberi. Questa riprogettazione dovrà rispettare le migliori pratiche di arboricoltura moderna per garantire la sopravvivenza e la salute delle piante. Inoltre, sono state stanziate le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi aggiuntivi di questa modifica progettuale e della sua successiva attuazione. L’amministrazione ha fissato una scadenza perentoria: gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025.

Per assicurare la piena trasparenza e l’efficacia del processo, il provvedimento include l’obbligo per gli uffici tecnici di monitorare e rendicontare periodicamente l’avanzamento dei lavori. La decisione di salvaguardare gli otto pini si inserisce in un contesto più ampio di impegni internazionali e nazionali, riflettendo gli obiettivi del PNRR e della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, che promuovono attivamente la valorizzazione del verde urbano per migliorarne la qualità dell’aria, rafforzare la resilienza climatica e tutelare il benessere della comunità.