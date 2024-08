Completati i primi lavori in Piazza Mazzini a Bastia, parla Emanuele Mocci

Completati i primi lavori – La prima fase della ristrutturazione di Piazza Mazzini a Bastia Umbra è stata completata, superando le iniziali perplessità riguardo l’opera. Quando si parlò per la prima volta di rinnovare la piazza, l’idea appariva a molti come un progetto irrealizzabile. Tuttavia, oggi la piazza si presenta pronta per essere utilizzata dalla comunità locale, che ha investito notevoli risorse economiche per realizzare questo intervento.

Emanuele Mocci, candidato alle ultime elezioni con il Centro destra, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti finora. Nel suo testo su Facebook ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della comunità nel processo di ristrutturazione, un impegno che dovrebbe essere motivo di orgoglio per i cittadini di Bastia Umbra.

Un elemento chiave del dibattito sulla necessità di ristrutturare la piazza era stato sollevato dal professore Vetturini, uno dei primi critici della vecchia pavimentazione. Secondo il docente, la superficie si sarebbe deteriorata rapidamente, rendendo inevitabile un intervento. La previsione di Vetturini si è rivelata corretta, portando all’avvio del progetto di rinnovamento.

Osservando la piazza dopo il completamento della prima fase dei lavori, Mocci ha notato un cambiamento significativo nell’aspetto dello spazio pubblico. La piazza appare ora più ampia e luminosa, offrendo una percezione di maggiore apertura e spaziosità. Questo effetto è stato ottenuto grazie alla scelta dei materiali e delle soluzioni architettoniche adottate durante la ristrutturazione.

Uno degli auspici è che l’arredo urbano non venga arricchito con troppi elementi, in modo da non oscurare la luminosità e l’ampiezza della piazza. La sua visione è quella di uno spazio che mantenga la sua essenzialità, permettendo alla luce di valorizzare l’opera e di creare un ambiente accogliente e piacevole per i cittadini.

Mocci ha anche immaginato come la piazza sarà utilizzata in occasione di eventi importanti per la comunità, come il palio con i suoi giochi, le sfilate e la lizza. Piazza Mazzini, nella sua visione, diventerà un luogo centrale per la vita sociale e culturale di Bastia Umbra, un punto di riferimento che combina storia e modernità.

Nonostante i lavori siano ancora in corso, i progressi registrati finora sono incoraggianti. La conclusione della prima parte del progetto ha già dimostrato l’efficacia delle scelte fatte, e la comunità può guardare con fiducia alla conclusione dei lavori. Secondo l’autore del post, gli atti finora compiuti promettono bene per il futuro della piazza, che si prepara a diventare uno dei luoghi simbolo della città.

L’intervento su Piazza Mazzini rappresenta un passo significativo per la riqualificazione di Bastia Umbra, una città che guarda con attenzione alla conservazione e valorizzazione dei suoi spazi pubblici. Il progetto non si limita a un semplice restyling, ma punta a ridare nuova vita a un luogo che ha sempre avuto un ruolo centrale nella storia e nella cultura locale.

Con la prosecuzione dei lavori, ci si attende che la piazza diventi sempre più un luogo di aggregazione, dove storia e contemporaneità si incontrano. La comunità potrà così godere di uno spazio che rispecchia l’identità del territorio, unendo tradizione e innovazione.

La ristrutturazione di Piazza Mazzini è quindi un progetto di ampio respiro, che coinvolge non solo aspetti architettonici, ma anche sociali e culturali. Il lavoro svolto finora è solo l’inizio di un percorso che, secondo Mocci, porterà a risultati ancora più significativi per tutta Bastia Umbra.