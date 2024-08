Demolizione della Palestra delle Scuole Medie Iniziata Oggi

Bastia – Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione della Palestra delle Scuole Medie. L’intervento, che si concluderà entro l’inizio dell’anno scolastico, mira a evitare disagi alle attività scolastiche.

Una volta completata la demolizione, si procederà immediatamente con la ricostruzione della struttura, che continuerà fino alla primavera. L’obiettivo è restituire la palestra alla scuola per le attività sportive.

I lavori sono stati programmati per garantire che la nuova struttura sia pronta per l’uso entro la primavera, permettendo agli studenti di riprendere le attività sportive senza interruzioni. La demolizione e la successiva ricostruzione sono parte di un progetto più ampio volto a migliorare le infrastrutture scolastiche della città.

La decisione di iniziare i lavori durante il periodo estivo è stata presa per minimizzare l’impatto sulle attività scolastiche. Gli operai sono al lavoro per assicurare che il progetto rispetti i tempi previsti e che la nuova palestra sia pronta per l’uso entro la primavera.

Il progetto di demolizione e ricostruzione della palestra è stato approvato dalle autorità locali, che hanno sottolineato l’importanza di fornire strutture adeguate per l’educazione fisica degli studenti. La nuova palestra sarà dotata di attrezzature moderne e spazi adeguati per le attività sportive.

Le autorità scolastiche hanno espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori e hanno ringraziato le famiglie per la loro comprensione durante questo periodo di transizione. Gli studenti saranno temporaneamente trasferiti in altre strutture per le attività sportive fino al completamento dei lavori.

La nuova palestra rappresenta un investimento significativo per la comunità scolastica e contribuirà a migliorare l’esperienza educativa degli studenti. Le autorità locali hanno assicurato che i lavori procederanno senza intoppi e che la nuova struttura sarà pronta per l’uso entro i tempi previsti.

In conclusione, la demolizione della Palestra delle Scuole Medie è iniziata oggi e proseguirà con la ricostruzione fino alla primavera. L’obiettivo è garantire che gli studenti possano riprendere le attività sportive in una struttura moderna e adeguata.