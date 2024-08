Degli Esposti e Raspa chiedono spiegazioni sui lavori stradali fermi

I consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa del gruppo consiliare Civica per Bastia hanno presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. I lavori, deliberati a fine novembre 2023 e iniziati a fine giugno, non sono stati completati.

Secondo il cronoprogramma approvato dalla Giunta, i lavori dovevano durare cinque settimane e mezza. Tuttavia, ad oggi, solo via Veneto, via Firenze, via San Rocco e via Sofia sono state interessate dagli interventi, che non sono stati completati, mancando la segnaletica orizzontale prevista.

Degli Esposti e Raspa sottolineano che la viabilità delle strade coinvolte è complessa e l’assenza di segnaletica orizzontale rappresenta un pericolo per pedoni e veicoli. I consiglieri chiedono al sindaco e all’assessore di spiegare i motivi del fermo dei lavori e i tempi previsti per il loro completamento. Inoltre, vogliono sapere se l’impresa appaltatrice ha chiesto la sospensione dei lavori e, in tal caso, le motivazioni della richiesta. In caso contrario, chiedono se ci siano i presupposti per richiedere penali.

Degli Esposti e Raspa chiedono anche perché si è proceduto con un SAL (Stato Avanzamento Lavori) anziché accelerare il completamento dei lavori, che secondo il cronoprogramma richiederebbero solo sei giornate lavorative per le due microfasi rimanenti, prima di procedere al collaudo e al saldo dell’intero appalto.

Infine, i consiglieri vogliono sapere se è prevista una verifica degli spessori del tappetino stradale e della qualità dei materiali utilizzati.

La situazione dei lavori stradali a Bastia rimane incerta, con i cittadini in attesa di risposte e soluzioni per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade comunali.