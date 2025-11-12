Nuova rotatoria a Bastia Umbra [VIDEO], chiusure e deviazioni stradali

Interventi notturni tra via Firenze, Bastiola e Campiglione

Per consentire la costruzione della nuova mini-rotatoria all’incrocio strategico tra via Firenze, via Bastiola e via Campiglione, il Comune di Bastia Umbra ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. La decisione nasce dall’esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini durante le operazioni di cantiere, oltre che di accelerare i tempi di realizzazione dell’opera, come riporta il comunicato stampa.

Il provvedimento prevede la chiusura totale al traffico di via Firenze, nel tratto compreso tra via Carmelo Battaglia e l’intersezione con via Bastiola e via Campiglione. Il divieto sarà in vigore dalle ore 20:30 di giovedì 13 novembre fino alle 06:00 di venerdì 14 novembre 2025, con possibilità di proroga fino al termine dei lavori. Durante questo arco temporale, automobilisti e residenti dovranno seguire i percorsi alternativi segnalati sul posto.

Ulteriori restrizioni potranno interessare anche via Bastiola e via Campiglione, in base alle necessità operative del cantiere. La gestione della segnaletica provvisoria e delle misure di sicurezza sarà affidata alla ditta incaricata, che avrà il compito di garantire ordine e fluidità nella circolazione.

L’intervento, seppur di dimensioni contenute, riveste un’importanza significativa per la mobilità cittadina: la nuova rotatoria è pensata per ridurre il rischio di incidenti, migliorare la scorrevolezza del traffico e rendere più agevole l’accesso alle principali arterie urbane. La scelta di concentrare i lavori nelle ore notturne mira a limitare i disagi per pendolari, attività commerciali e residenti.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, ricordando che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per la buona riuscita dell’intervento.