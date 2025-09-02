Ospedalicchio celebra la Madonna della Pietà con devozione

Domenica 7 settembre messa e processione nel borgo

Ospedalicchio – Dopo un anno di pausa, Ospedalicchio si prepara a vivere con profonda partecipazione la tradizionale Festa della Madonna della Pietà, evento religioso e popolare che rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla comunità del borgo.

L’appuntamento è per domenica 7 settembre alle ore 20.30, quando nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire sarà celebrata la Santa Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione per le vie del paese. Al centro della devozione popolare c’è l’immagine sacra della Madonna della Pietà, un piccolo bassorilievo in cera custodito in un altare laterale della chiesa, da sempre considerato miracoloso. Secondo la tradizione, nel 1854, l’immagine fu protagonista di eventi ritenuti prodigiosi, che rafforzarono la fede degli abitanti e consolidarono la venerazione nei confronti della Madonna, riconosciuta come co-patrona di Ospedalicchio insieme a San Cristoforo.

La celebrazione torna dopo la sospensione dell’anno scorso, e sarà ancora una volta occasione di fede e di ritrovo comunitario, capace di attirare anche fedeli provenienti dai paesi vicini, confermando il valore di una tradizione che attraversa generazioni.

La processione sarà accompagnata, come da consuetudine, dalle Sorelle della Pia Unione, congregazione femminile nata proprio con l’intento di custodire e tramandare la devozione alla Madonna della Pietà. Il passaggio del corteo per le strade del borgo sarà scandito da preghiere, canti e momenti di raccoglimento. Quest’anno, per motivi organizzativi, la festa — solitamente celebrata l’ultima domenica di agosto — è stata posticipata alla prima domenica di settembre.

Don Alfonso Liguori, parroco di Ospedalicchio, ha rivolto un invito aperto a tutta la popolazione: «Sarà un momento di Fede vissuta insieme, ma anche di Comunità, che coinvolgerà Ospedalicchio e quanti vorranno unirsi alla celebrazione».