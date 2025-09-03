Fratellini annuncia conferenza su vicende rimaste finora in ombra

Focus sul PRG e sulle ragioni della sconfitta elettorale

L’ex vicesindaco di Bastia Umbra, Francesco Fratellini, ha convocato una conferenza stampa per sabato 6 settembre alle ore 11.00 presso il Centro San Michele in via Roma, con l’obiettivo di affrontare i nodi politici e amministrativi che hanno inciso profondamente sul recente percorso della città e sulle sorti del centrodestra locale.

Al centro dell’incontro sarà posta la sconfitta elettorale del 2024, un risultato che – secondo Fratellini – non può essere spiegato unicamente con dinamiche di consenso ma che affonda le radici in scelte amministrative, lungaggini burocratiche e vicende rimaste finora in ombra.

Tra i temi più rilevanti figura la lunga e travagliata vicenda della revisione del Piano Regolatore Generale (PRG), un percorso avviato oltre quindici anni fa e che ha visto alternarsi tre sindaci, numerosi assessori e consiglieri. Nonostante un lavoro articolato e condiviso, culminato nell’adozione del piano il 25 luglio 2023, la nuova amministrazione di centrosinistra si è trovata a gestire un iter ancora incompiuto.

Fratellini ricorda che quel piano urbanistico era stato costruito con attenzione, equilibrio e coerenza con le linee programmatiche del Consiglio comunale approvate già nel 2014, e che avrebbe potuto rappresentare uno strumento moderno e resiliente per lo sviluppo urbano. Tuttavia, la sua attuazione si è arenata tra ostacoli inattesi e, secondo quanto verrà illustrato, persino con possibili implicazioni di natura legale.

Durante la conferenza, l’ex vicesindaco annuncerà la presentazione di elementi finora mai diffusi pubblicamente, considerati decisivi per comprendere l’impatto reale sullo sviluppo cittadino e sul clima politico. Secondo la comunicazione diffusa dallo stesso Fratellini, queste rivelazioni non solo chiariranno le ragioni di un ritardo che ha inciso sulla credibilità della coalizione di centrodestra, ma apriranno anche una riflessione più ampia su come ricostruire un rapporto di fiducia con la cittadinanza.

L’appuntamento si propone quindi come un momento non soltanto informativo, ma anche di confronto sulle strategie necessarie affinché il centrodestra possa tornare competitivo e presentarsi con rinnovata forza alle elezioni comunali previste tra quattro anni.

Le redazioni giornalistiche e i cittadini interessati sono invitati a prendere parte all’incontro, che si annuncia come un passaggio significativo per la vita politica di Bastia Umbra.

(Fonte: comunicato di convocazione diffuso da Francesco Fratellini)