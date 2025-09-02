Settembre di fuoco per Costano calcio: sfide tra casa e trasferte

Nazionale, Fabbian ed Esposito “L’Azzurro è un sogno” I due giovani hanno le idee chiare "Servono umilta' ed equilibrio"

Ferrero e Save the Children insieme per i bambini della Costa d’Avorio TORINO (ITALPRESS) – Un innovativo progetto che coinvolge istituzioni, mondo aziendale e società civile ed è volto alla protezione di bambine, bambini e adolescenti che vivono nelle comunità di coltivatori di cacao in Costa d’Avorio. Questo programma, al centro di una partnership multi-stakeholder che vedrà affiancati la Cooperazione Italiana, Save the Children e Ferrero, si […]

Putin “Non ci opponiamo all’Ucraina in Ue, ma la Nato è inaccettabile” TIANJIN (CINA) (ITALPRESS) – Mosca “non si oppone all’adesione dell’Ucraina all’UE”, ma l’adesione del Paese alla NATO “è inaccettabile per noi”. Così il presidente russo Vladimir Putin che ha incontrato in Cina il primo ministro slovacco Robert Fico. Il conflitto in Ucraina, ha sottolineato, è nato da un colpo di Stato sostenuto dall’Occidente e Mosca […]

Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina e imporrà sanzioni a Israele BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Palestina sarà riconosciuta dal Belgio all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Saranno imposte severe sanzioni al governo israeliano”. Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri belga, Maxime Prèvot. “Alla luce della tragedia umanitaria in corso in Palestina, in particolare a Gaza, e di fronte alla violenza […]

Il progetto “Cuori Olimpici” fa tappa a Lecco e celebra la montagna LECCO (ITALPRESS) – I Piani d’Erna hanno ospitato “Lecco Ama la Montagna”, ottava tappa di “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026”, il progetto di avvicinamento ai Giochi Invernali del 2026, promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Lombardia. Un percorso di eventi esperienziali che coinvolge tutte le 12 province […]

Esplosione in un’abitazione di Meta di Sorrento, morti due anziani NAPOLI (ITALPRESS) – Intervento dei vigili del fuoco in corso a Meta di Sorrento per una esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, e successivo incendio in un’abitazione. Rinvenuti nei locali interessati dallo scoppio i corpi privi di vita di un uomo e di una donna. Al momento sono in atto le opere di […]

Bologna, sequestrate 500 kg di infiorescenze di canapa. Una denuncia BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di iniziativa di oltre 500 kg di derivati della canapa sativa nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light. Il sequestro giunge all’esito di un’attività d’iniziativa […]

Toscana, operazione Ghost Fly. Recuperati 900.000 euro di tributi evasi PISA (ITALPRESS) – Un’operazione condotta nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria dalla Sezione Aerea di Pisa della Guardia di Finanza, in stretta cooperazione e sinergia con la Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Pisa, ha permesso di accertare il mancato pagamento dell’imposta erariale sul possesso di aeromobili da parte di alcuni proprietari. A […]

Fiumicino, misure cautelari per 9 persone. Coinvolti assessori comunali ROMA (ITALPRESS) – Un’inchiesta avviata sugli appalti relativi alle politiche sociali, culturali e produttive gestiti dal Comune di Fiumicino ha svelato alcuni operatori economici intrattenere rapporti anomali con diversi funzionari ed esponenti politici del comune di Fiumicino, i quali, pur di soddisfare aspirazioni di carriera e di acquisire visibilità politica, assicuravano loro l’assegnazione privilegiata di […]