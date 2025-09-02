Settembre di fuoco per Costano calcio: sfide tra casa e trasferte

Quattro match intensi attendono i giallorossi tra Coppa e campionato
Settembre di fuoco – L’ASD Costano apre il mese di settembre con una sequenza di impegni di rilievo che segneranno l’avvio ufficiale della stagione. L’esordio è fissato per domenica 7 settembre alle 15:30 nello stadio “Nuovo” di Costano, dove i giallorossi affronteranno il San Luca. Un battesimo sul campo amico che rappresenta il primo banco di prova per la formazione.
La settimana successiva, il 14 settembre, l’undici costanese sarà impegnato in una sfida particolarmente sentita: il derby in trasferta con il Palazzo, fissato alle 15:30 presso il Comunale di Palazzo di Assisi. La formazione avversaria si presenta come una delle candidate principali al titolo, già qualificata agli ottavi di Coppa Italia con un bottino pieno di 9 punti.
Il 21 settembre il calendario riporta i giallorossi davanti al proprio pubblico per la terza giornata, nuovamente al “Nuovo” di Costano. A presentarsi sarà il Superga 48, altra squadra reduce dalla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, che porterà ulteriore intensità alla sfida casalinga.
La chiusura del mese arriverà il 28 settembre con una trasferta complessa contro la Vigor Gualdo Bastardo. L’incontro si giocherà alle 15:30 nello stadio Bussotti di Marcellano, terreno tradizionalmente ostico e reso ancora più impegnativo dalla presenza in rosa di giocatori esperti come Alessandro Tomassoni.
Settembre si annuncia dunque come un periodo serrato, caratterizzato da gare che metteranno alla prova la tenuta tecnica e mentale della squadra, con l’obiettivo di avviare al meglio il percorso stagionale.
