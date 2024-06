Alternativa Popolare: un augurio a Pecci e un impegno per il futuro

La fine di una campagna elettorale impegnativa ha visto l’ascesa di Erigo Pecci alla guida della Giunta di Bastia. Pecci, con la sua squadra, ha saputo toccare il cuore e la mente dei cittadini che hanno partecipato al voto. L’Alternativa Popolare, pur non essendo entrata nel consiglio comunale, ha espresso i suoi complimenti al nuovo sindaco.

Tuttavia, l’Alternativa Popolare ha sottolineato che ha conservato tutti i volantini con i programmi di governo di Pecci, in particolare l’ultimo documento che elenca le attività che si prevede di completare nei primi 12 mesi di governo. Questo per dire che l’Alternativa Popolare continuerà a monitorare le attività della giunta e la spronerà a portare avanti, in tempi brevi, i suoi 10 punti salienti, primo tra tutti la chiusura definitiva del PRG e il nuovo piano di mobilità cittadina.

L’Alternativa Popolare ha anche rivolto un caloroso “in bocca al lupo” alla nuova opposizione, che avrà sicuramente tempo e modo di riflettere sugli errori che hanno portato il centro destra, civico e non civico, a un’operazione di suicidio politico senza precedenti. Infatti, è importante riconoscere che le elezioni non si perdono per sfortuna, ma perché i cittadini non sono stati convinti dai programmi e dalle idee proposte.

L’Alternativa Popolare ha riconosciuto di aver commesso molti errori, come dimostra il suo risultato del 2,5%. Tuttavia, ha preso atto di questi errori e ne farà tesoro. Al contrario, nonostante la sconfitta, nei comunicati del centro destra non si è vista alcuna autocritica, ma solo tentativi di trovare scuse per il proprio insuccesso.

In conclusione, l’Alternativa Popolare vede in questa situazione l’occasione per una profonda rifondazione. Il Coordinamento Comunale di Bastia Umbra assicura che continuerà a lavorare per il bene della comunità, nonostante il risultato elettorale.