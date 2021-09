Chiama o scrivi in redazione

Botta e risposta al vetriolo tra Pd e Amministrazione a Bastia

Torna il grottesco, forse per qualche fine propagandistico. Così persi i firmatari dell’articolo da rilevare che finite le ferie ora sono pronti a parlare della tragicità di Bastia. Lunghe queste ferie, molto lunghe, beati loro! Certo, se fossero stati a Bastia avrebbero visto attività, iniziative, programmi strutturati e articolati. In alternativa bastava leggere la cronaca di Bastia sotto l’ombrellone. Ora, finite le ferie, verso ottobre oramai alle porte, accusano questa amministrazione di immobilismo e di malgoverno. Lascio ai lettori, ai tantissimi lettori che hanno senso critico e capacità di giudizio, domandarsi il perché di questa “chiamata alle armi!” Non avranno mica sbagliato Comune?

Il Sindaco