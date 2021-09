Chiama o scrivi in redazione

Covid-19 Bastia, una classe scuola primaria in isolamento

Dal portale della Protezione Civile regionale registriamo ad oggi 26 persone positive, nessuna persona è ricoverata, una classe della scuola primaria è stata messa in isolamento. Adottare le regole che conosciamo per evitare il contagio in questo momento di ripresa è determinante. Dobbiamo essere fiduciosi, con la prevenzione e la crescente campagna vaccinale, possiamo vivere la quotidianità sempre adottando tutte le precauzioni.